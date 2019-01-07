Порошенко заявил, что Украина «разорвала последние путы с Москвой», получив томос о независимости «новой церкви».
Заявление Порошенко опубликовано на его официальном сайте (орфография сохранена):
«Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это — основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас с Москвой, с ее фантазиями об Украине как канонической территории Российской православной церкви».
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «новая церковь» на Украине представляет собой объединение раскольников, созданное с подачи светских властей. При этом чиновники осуществляют беспрецедентное вмешательство в религиозные дела, грубо нарушая принцип отделения церкви и религии от государства.
«Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда» — сказал патриарх.
Патриарх заявил, что на Украине действует только одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь (Московского патриархата).
«…Она находится на стороне света, на стороне божьей правды. А все, что ей сегодня противостоит — на стороне тьмы», — заявил предстоятель Русской православной церкви.
В минувшую субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины» — неканонической церковной структуры. В РПЦ заявили, что не признают этот документ.
Президент Украины Петр Порошенко использовал томос в качестве пиара в предвыборной кампании. На Украине в марте 2019 года пройдут выборы президента. Порошенко желает вновь стать главой государства, однако ему нечем похвастаться перед избирателями: за 5 минувшие лет Украина превратилась в экономически отсталую, зависимую от денег Запада страну.