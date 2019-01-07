Порошенко сообщил о разрыве «последних пут» с РФ

Порошенко заявил, что Украина «разорвала последние путы с Москвой », получив томос о независимости «новой церкви».

Заявление Порошенко опубликовано на его официальном сайте (орфография сохранена):

«Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это — основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас с Москвой, с ее фантазиями об Украине как канонической территории Российской православной церкви».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «новая церковь» на Украине представляет собой объединение раскольников, созданное с подачи светских властей. При этом чиновники осуществляют беспрецедентное вмешательство в религиозные дела, грубо нарушая принцип отделения церкви и религии от государства.

«Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда» — сказал патриарх.

Патриарх заявил, что на Украине действует только одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь (Московского патриархата).

«…Она находится на стороне света, на стороне божьей правды. А все, что ей сегодня противостоит — на стороне тьмы», — заявил предстоятель Русской православной церкви.

В минувшую субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины» — неканонической церковной структуры. В РПЦ заявили, что не признают этот документ.