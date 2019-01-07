Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко сообщил о разрыве «последних пут» с РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Порошенко заявил, что Украина «разорвала последние путы с Москвой», получив томос о независимости «новой церкви».
Заявление Порошенко опубликовано на его официальном сайте (орфография сохранена):
«Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это — основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас с Москвой, с ее фантазиями об Украине как канонической территории Российской православной церкви».
Украинский томос вернут в Стамбул
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «новая церковь» на Украине представляет собой объединение раскольников, созданное с подачи светских властей. При этом чиновники осуществляют беспрецедентное вмешательство в религиозные дела, грубо нарушая принцип отделения церкви и религии от государства.
«Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда» — сказал патриарх.
Патриарх заявил, что на Украине действует только одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь (Московского патриархата).
«…Она находится на стороне света, на стороне божьей правды. А все, что ей сегодня противостоит — на стороне тьмы», — заявил предстоятель Русской православной церкви.
В минувшую субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины» — неканонической церковной структуры. В РПЦ заявили, что не признают этот документ.
Президент Украины Петр Порошенко использовал томос в качестве пиара в предвыборной кампании. На Украине в марте 2019 года пройдут выборы президента. Порошенко желает вновь стать главой государства, однако ему нечем похвастаться перед избирателями: за 5 минувшие лет Украина превратилась в экономически отсталую, зависимую от денег Запада страну.
Комментарии361
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский томос вернут в Стамбул511
На Россию идут аномальные морозы24
Прояснилась ситуация с россиянами на затонувшем судне14
Бриллианты дочери Ельцина поссорили Винокурову и Рынску16
Судно с россиянами на борту затонуло в Турции69
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение