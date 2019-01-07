Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Томос в ближайшие дни вернут в Стамбул на подпись членам Синода 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни вернут из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Патриарх Кирилл рассказал об отношении к предоставлению томоса Киеву
В воскресенье Константинопольский патриарх передал Украине томос об автокефалии "новой церкви", он был доставлен в Киев. В понедельник томос находится в соборе Святой Софии в Киеве, где проходит рождественская литургия. Как следует из документа, юрисдикция "новой церкви" ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
"В ближайшие дни он (томос — ред.) вернется в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", — сказал Юраш во время рождественской литургии в соборе Святой Софии. Трансляцию вел телеканал NEWSONE.
Он уточнил, что Синод состоится через два дня, на его заседании должен быть подписан документ об автокефалии. После этого томос навсегда вернут на Украину и будут хранить "в особых условиях".
Последние новости
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море Умерла бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Названо самое "болезненное" положение томоса об автокефалии
Комментарии74
Украина , В мире , Патриарх Кирилл , РПЦ , Стамбул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина разорвала последние путы Москвы»10
Судно с россиянами на борту затонуло в Турции37
Поспешил с выводом: Трамп неожиданно дал «заднюю»
США бьют тревогу из-за «ядерной загадки» Москвы467
Волк напал на ребенка в городском парке22
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение