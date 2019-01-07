Томос в ближайшие дни вернут в Стамбул на подпись членам Синода

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни вернут из Киева в Стамбул , чтобы его подписали все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

В воскресенье Константинопольский патриарх передал Украине томос об автокефалии "новой церкви", он был доставлен в Киев. В понедельник томос находится в соборе Святой Софии в Киеве, где проходит рождественская литургия. Как следует из документа, юрисдикция "новой церкви" ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

"В ближайшие дни он (томос — ред.) вернется в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", — сказал Юраш во время рождественской литургии в соборе Святой Софии. Трансляцию вел телеканал NEWSONE.

Он уточнил, что Синод состоится через два дня, на его заседании должен быть подписан документ об автокефалии. После этого томос навсегда вернут на Украину и будут хранить "в особых условиях".