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«СЦУ — это не то, что вы подумали»: Название новой церкви Украины взорвало Сеть 

Украина.ру + ещё 2 1 час назад
Аббревиатура СЦУ вызвала насмешки пользователей в Сети.
«Ну, СЦУ, так СЦУ», «А кто является главным СЦУкуном автокефальным, создателем и носителем Томоса?», «Можно было ещё, как вариант: Соборна Релiгiя Украiни [СРУ]», «#СЦУ — это не то, что вы подумали», «Святейшая Церковь Украины. Сокращенно СЦУ. Самое подходящее название для этого образования», «Ну… со СЦУ нас!», «А теперь подумайте, что вы выберете: РПЦ или СЦУ?», — написали пользователи.
«Это пять баллов!», — написал украинский православный блогер Массимо Коловрат.
Он иронично поздравил сторонников автокефалии, которые якобы получили, что хотели, и отметил, что новая церковь не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы. Кроме того, ее подконтрольная территория будет ограничивается только Украиной. Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее «УПЦ КП» и «УАПЦ») отныне будут подчиняться Константинополю.
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Устав новой структуры должен будет отвечать положениям томоса. Автокефальная церковь Украины, согласно томосу, признает своей главой Константинопольский престол. Также ПЦУ обязана будет принимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни (теперь ПЦУ ни под каким предлогом не сможет отказаться от участия в соборах, проводимых Константинополем, поскольку это будет грозить потерей томоса).
Блогер напомнил, что ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром. Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе структуры следует обращаться к патриарху Константинополя. В томосе также заявлены права Константинополя на экзархат и ставропигии в Украине.
«Отличная автокефалия, товарищи!», — подытожил он.
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш также прокомментировала текст томоса.
«Прочла текст томоса. Это не томос. Это ХЛОПОС. Безальтернативное подчинение Фанару. Хорошую песенку вам в ленту про новую церковь: "Теперь я турок. Турок. Не козак"», — написала она в соцсети.
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Комментарии257
Украина , Видео , В мире , РПЦ
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