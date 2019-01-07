На Украине назвали самое «болезненное» положение томоса

Проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега заявил, что "новой церкви" Украины запретили создавать свои структуры за пределами страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, это может стать самым "болезненным" положением томоса об автокефалии.

Он также добавил, что все имеющиеся приходы "новой церкви" Украины за пределами страны перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Бурега подчеркнул, что в томосе для "новой украинской церкви" четко указано, что ее юрисдикция ограничена территорией Украины.

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии ПЦУ доставили на Украину.