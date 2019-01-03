Климкин объяснил, почему ЦИК Украины решил закрыть участки в России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что гражданам Украины "опасно голосовать" в России , при этом он не привел никаких доказательств этим утверждениям.

Как написал Климкин в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда", в Киеве полагают, что проведение выборов в России "лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие — просто опасно".

По его словам, граждане Украины, которые постоянно проживают на территории РФ, будут иметь возможность проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".