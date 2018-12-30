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Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".
Гандзюк в июле облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в больнице Киева. Украинские правоохранители расследуют убийство как заказное. Луценко в начале декабря говорил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на активистку.
"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", — сказал прокурор в ответ на вопрос, кто убил Гандзюк.
По словам Луценко, до сих пор идет сбор доказательств.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что Гандзюк могла быть убита из-за своей позиции относительно незаконной вырубки леса в Херсонской области и разоблачения причастных к этому местных чиновников.
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Комментарии20
Украина , В мире , Юрий Луценко , СБУ , Херсон
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