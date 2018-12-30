Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

Гандзюк в июле облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в больнице Киева. Украинские правоохранители расследуют убийство как заказное. Луценко в начале декабря говорил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на активистку.

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", — сказал прокурор в ответ на вопрос, кто убил Гандзюк.

По словам Луценко, до сих пор идет сбор доказательств.