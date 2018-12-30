Аваков предложил России сделку

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Аваков сделал предложение Генпрокуратуре России 

News.ru 1 час назад
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о готовности дать Генпрокуратуре РФ показания в рамках возбуждённого против него уголовного дела. В обмен министр предложил России выдать Украине экс-президента страны Виктора Януковича.
Дело, о котором идёт речь, связано с решением Авакова не допустить проведения выборов президента России на территории Украины. В частности, Глава МВД запретил россиянам голосовать на избирательных участках, организованных в посольстве и консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В связи с этим Генпрокуратура России ещё в сентябре якобы направила украинским коллегам запрос о правовой помощи для привлечения Авакова к уголовной ответственности, об этом сообщил украинский портал LB.ua со ссылкой на источник в ведомстве. Издание также опубликовало копию этого документа.
На своей странице в Facebook Аваков заявил, что готов дать показания по делу в обмен на экстрадицию Януковича.
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Комментарии81
Украина , Видео , В мире , Виктор Янукович , Арсен Аваков , Генпрокуратура РФ , МВД
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