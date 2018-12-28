Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш» рассказал, почему сокращается электорат Петра Порошенко. По его мнению, президент не сдержал слово перед избирателями.
Добкин уверяет, что за время пребывания Порошенко на посту президента уровень жизни украинцев значительно снизился.
Впрочем, по словам депутата, главная ошибка лидера Украины в том, что всё время работы он ориентируется лишь на ту часть населения, которая поддерживает его политику против России.
«Он остался с маргинальной частью обществ, которую можно завести, просто сказав «Россия». От одного этого слова их начинает дергать, и они готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России», — заявил Добкин.
Поэтому, по словам парламентария, не все украинцы считают его своим президентом, что показывают недавно опубликованные рейтинги потенциальных кандидатов на пост руководителя страны. Согласно опубликованным исследованиям социологической группы «Рейтинг», Порошенко поддерживают лишь 11,1% респондентов. Лидирует глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко — у неё 20,8% голосов, на втором месте юморист Владимир Зеленский — 13,4%.