В Раде рассказали о главной ошибке Порошенко

Добкин уверяет, что за время пребывания Порошенко на посту президента уровень жизни украинцев значительно снизился.

Впрочем, по словам депутата, главная ошибка лидера Украины в том, что всё время работы он ориентируется лишь на ту часть населения, которая поддерживает его политику против России.

«Он остался с маргинальной частью обществ, которую можно завести, просто сказав «Россия». От одного этого слова их начинает дергать, и они готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России», — заявил Добкин.