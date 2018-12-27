СНБО Украины ввел новые санкции против России

Совет по национальной безопасности и обороне Украины утвердил новые санкции против России . Они затрагивают юридических и физических лиц, которые, по мнению представителей Киева, вмешиваются в дела Украины. Ограничительные меры были введены после окончания действия режима военного положения.

Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц, которые, с точки зрения Киева, вмешиваются во внутренние дела страны. Новые ограничения коснутся российских кормпаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур.

Кроме того, СНБО продлил запрет на въезд на Украину российским мужчинам,

сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового. Он добавил, что с начала введения военного положения на Украину не впустили более 1,6 тыс. граждан России.

По словам Цекова, они являются «символическими». Он подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, как правило, предваряет какие-то решения президента страны Петра Порошенко . В данном случае это лишь «какие-то телодвижения» после окончания военного положения.

Днем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины, о чем глава правительства написал в твиттере.

По словам Медведева, в отношении юридических и физических лиц Украины будут применяться «специальные ограничительные меры», однако не уточнил, какие именно.

Он подчеркнул, что расширение санкционного списка необходимо, чтобы защитить интересы «российского государства, компаний и граждан России».

Новые меры СНБО стали действовать сразу после отмены военного положения на Украине, которое было введено указом президента страны Петра Порошенко. 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Особый правовой режим действовал в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Изначально СНБО предлагал ввести военное положение сроком на 60 дней на территории всей Украины.

Верховной раде тогда заподозрили, что Порошенко таким образом пытается использовать военное положение для отмены мартовских выборов, и отказались одобрять его.

Эксперты отмечают, что Порошенко активно использует военную риторику о «российской агрессии» перед выборами, поскольку его рейтинги низки — он находится позади основных конкурентов. Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с бизнесменами в Кремле предрек второй тур на президентских выборах на Украине.

Москва дает понять, что готова к возможному пресечению провокаций со стороны Киева. Штаб Южного военного округа разработал план реагирования Черноморского флота на случай подобного развития событий у территориальных границ Республики Крым. План был создан после инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. При этом ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что корабли ВМС Украины готовят новый проход через акваторию, чтобы доказать, что Киев не потерял своих позиций в регионе.

Напомним, что ранее три корабля ВМСУ нарушили российскую границу и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. В течение нескольких часов экипажи кораблей не реагировали на требования российских правоохранителей. В результате все три судна были задержаны и доставлены в Керчь.