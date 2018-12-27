Украинцам нужно будет получать разрешение на секс

Любовь по расписке: на Украине нужно будет получать разрешение на секс

В стране с 11 января вступают в силу изменения в УК, расширяющие трактовку «изнасилования». Сторонники ссылаются на европейский опыт, а сами украинцы, опрошенные Business FM , еще не знают о нововведениях

Удивительно, но украинские СМИ почти не пишут об этом и большинство граждан этой страны, судя по всему, не знают, как может измениться их жизнь с января будущего года. Люди из разных городов Украины , до которых удалось дозвониться Business FM, сказали, что ничего не слышали о нововведениях.

Если коротко, с 11 января изнасилованием или насильственными действиями будет считаться любой половой акт, если потерпевшая сторона не дала на него четкого согласия. Как фиксировать согласие, а главное как потом обвиняемому доказать, что оно было, если жертва сначала согласилась, а потом отказалась от своих слов? В документе об этом ни слова.

Закон приняли для борьбы, в первую очередь, с домашним насилием: за несогласие супруга срок больше, чем за изнасилование случайного человека. Так написано в статье. Заранее приносим извинения за анатомические подробности, но закон есть закон. Руководитель киевского адвокатского объединения «Прядко и партнеры» Елена Прядко его прочитала:

«Совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица, с использованием гениталий или другого предмета без добровольного согласия потерпевшего — от трех до пяти лет». Совершение перечисленных действий в отношении супруга или партнера в гражданском браке карается от пяти до семи лет. Если ты супруга изнасиловал, это еще страшнее».

Украинский журналист Дмитрий Сливный говорит, что законодатели просто скопировали закон, принятый в ряде европейских стран. Поддержавшие документ активисты тоже не стали ничего выдумывать. В качестве обоснования перевели с английского на украинский британский ролик, рассказывающий о том, что такое «согласие на секс» на примере чая.

«Вам могут сказать «Да, это очень мило с твоей стороны», но когда чай готов, человек передумал. Конечно, это немного раздражает, ведь вы потратили время на заваривание чая, но сейчас человек не хочет. Некоторые люди могут изменить свое решение, пока вы кипятите воду и завариваете чай. Если человек без сознания, не делайте ему чай. Возможно, когда вы спрашивали, не хочет ли человек чаю и вам сказали да, но пока вы кипятили воду и заваривали чай, человек потерял сознание. Тогда просто уберите чай, лучше убедитесь, что человек находится в безопасности. Важный момент: не заставляйте никого пить чай, если вам сказали «да» будучи в сознании, но потеряли сознание до того как допили чай».

Украинские медиа указывают на то, что аналогичные нормы приняты уже в десяти европейских странах. Оперативно выяснить, как там решается вопрос с доказыванием невиновности подсудимого, не удалось.

Журналист из Стокгольма рассказал, что закон приняли, но о прецедентах он не знает, это укладывается в менталитет. У украинского адвоката Андрея Цыганкова, помимо массы вопросов, появился еще и аргументированный вывод:

«Исходя из этой трактовки, мужчина женщину изнасиловать может, а вот женщина мужчину — нет. Соответственно, мужики, женщины и дальше будут ***** нам мозги без нашего на то согласия, абсолютно безнаказанно».

В начале своего видеообращения к согражданам, посвященного этой теме, Цыганков сказал, что заниматься сексом нормально украинцам осталось две недели. Время пошло.