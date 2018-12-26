Украина отменила военное положение и пожалела

Корреспондент (Украина): Никто не напал. Итоги военного положения в Украине

Президент Петр Порошенко , в среду, 26 декабря, заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины . Месяц Украина прожила с военным положением в 10 областях страны, но обычные граждане не особо заметили его действия. Власти уверяют, что военное положение сыграло свою роль, хотя и заявляют, что военная угроза для страны остается.

Сборы резервистов

В стране прошли масштабные сборы резервистов. Длились они около 20 дней. Большинство резервистов — участники боевых действий на Донбассе. Резервисты — десантники отработали беспарашютное десантирования с вертолетов Ми-8 с помощью специального оборудования Адаптер-1М.

Во время занятий по психологической подготовке военнообязанные тренировались преодолевать «танкобоязнь»: проходили обкатку танками, тренировались в их уничтожении ручными противотанковыми гранатами. В финале тренировок резервисты сдали зачеты по всем предметам подготовки.

Испытание ракет и новое оружие

В Одесской области прошли испытания противокорабельного комплекса «Нептун» с крылатыми ракетами и модернизированного ЗРК С-125, который теперь не только сбивает воздушные цели, но и может топить корабли.

«Задача, которая была поставлена для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. Цель была уничтожена на расстоянии 280 километров», — сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов . По его словам, ЗРК С-125, прошедшие глубокую модернизацию, существенно усилят береговую оборону побережья Украины.

«По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии — как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», — подчеркнул чиновник.

Военные получили крупную партию нового оружия: танки Т-64, Т-72, Т-80, бронированная машина разминирования на базе танка Т-64, боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка САУ 2С— 1, боевая разведывательная десантная машина БРДМ-2Л1, бронированные автомобили «Варта», зенитно-ракетные комплексы, самолеты ИЛ-76МД, Су-27МУ1, Су-25М1К, МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, Ми-2МСБ и вертолет Ми-2МСБ, а также беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, военные части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания.

Угроза остается

По словам Петра Порошенко, с момента введения военного положения Россия отвела менее 10% тех войск, которые были сосредоточены ранее у границы Украины. «Львиная доля осталась. К сожалению, отведено лишь менее 10%. Если бы войска были отведены, я бы немедленно прекратил действие военного положения», — заверил он.

«У нас на сегодняшний день существовала и продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины. Мы должны быть готовы», — добавил Порошенко. «ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, в районе Луганска найдены стянутые системы реактивного огня "Град", увеличено количество артиллерии, не отведены танки. Не уменьшилось и военное присутствие РФ в Азовском море», — говорит президент.

В то же время отказ от военного положения Порошенко объясняет приближением будущих выборов в Украине.

«Почему мной принимается решение не продолжать военное положение. Ибо мы имеем две угрозы: с одной стороны угрозу прямой военной агрессии. А с другой — угрозу наступления на демократические права и свободы граждан», — отметил он.

Однако, по словам Порошенко, за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны «получили абсолютно другое измерение». «Проведена огромная работа по сокращению сроков боевого слаживания, по доукомплектации за счет (резерва) первой очереди, поставки новой военной техники», — рассказал глава государства.

Россияне под запретом

За 30 дней действия военного положения с 26 ноября по 26 декабря пограничники не разрешили въезд в Украину 1650 россиянам. За это же время в Россию не разрешили въезд 351 гражданину Украины. Был ограничен въезд в Украину, в первую очередь, для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Гривна укрепляется

Последнюю неделю гривна стабильно укрепляется. 26 декабря котировки гривны к доллару на открытии Межбанка установились на уровне 27,32 — 27,37 гривны за доллар.

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