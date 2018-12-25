Свистопляска у Керченского пролива: Украина готова пожертвовать британцами

Государственные умы на Украине и их американские наставники не оставляют надежду использовать в своих целях Керченский пролив. Полагают, что это отличный способ позлить Россию . Только самим боязно. Вот и ищут, кого бы подставить.

В Киеве продолжают изобретать варианты провокаций в Керченском проливе. На сей раз гениальная мысль поразила замминистра Украины "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрия Грымчака. Он предложил устроить проход через Керченский пролив британского разведывательного корабля. Разумеется, в представлении украинского чиновника, пройти британцы должны без всяких уведомлений и предупреждений. Дескать, вот тут-то и посмотрим, какие российские пограничники смелые. Рискнут атаковать подданных Соединенного Королевства так же, как украинские суда?

Может, украинский чиновник не в курсе, что ВМС Украины получили свое за нарушение государственной границы. И в этом вопросе российские пограничники весьма последовательны. Если надо будет остановить нарушителя, то его гражданская принадлежность приниматься в расчет не будет. Яркое доказательство тому — инцидент все там же, в районе Крыма, в феврале 1988 года. Тогда советские пограничники совершили навал на куда более крупные американские военные суда.

Так что со стороны Юрия Грымчака как минимум неприлично сознательно подставлять британских военных.

Хотя какие учителя, такие и ученики. А перенимают опыт украинские политики и чиновники, как известно, у своих американских коллег. Для которых, к слову, подставлять партнеров и союзников — дело привычное. Кстати, сами американцы весьма озабочены, по крайней мере, на словах, участью арестованных за нарушение границы украинских моряков. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер даже зарекся ехать в Москву, пока их не освободят. И вообще, он очень обеспокоен тем фактом, что Россия "ищет повод для агрессии". Дескать, до сих пор Москва стягивала на своей территории войска к границам Украины. Окружила несчастную со всех сторон. Но если раньше США думали, что Россия не решится на агрессию, то после Керченского инцидента этой уверенности не осталось, печалится Волкер.

Повторять в тысячный раз, что российские пограничники выполняли в Черном море обязанности по защите рубежей своей страны, уже не хочется. Эту очевидную истину в США все равно проигнорируют. Остается только один вопрос к украинским политикам и их кураторам. Определитесь уже, господа: Россия только готовится к агрессии или уже пятый год "ведет агрессивные действия на территории Украины"? Если верно первое, то неплохо бы извиниться за оговор. А если второе, то о какой подготовке идет речь? Зачем тогда Москве искать повод? И главное — для чего с таким упорством эти поводы России навязывать?