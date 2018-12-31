На Украине начинается кампания по выборам президента страны

Последний день декабря для украинцев станет не только концом уходящего года, но и началом президентской избирательной кампании. Согласно требованию закона, она должна стартовать за три месяца до дня голосования. Поскольку выборы президента запланированы на 31 марта, то получилось, что нынешняя избирательная кампания начнется ровно за сутки до наступления Нового года.

С этого дня и по 3 февраля у желающих принять участие в борьбе за президентское кресло будет возможность подать документы в Центризбирком на регистрацию в качестве кандидатов. На процедуру регистрации ЦИК отводит пять дней. Таким образом, после 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.

Уже сейчас политологи уверены, что предстоящая кампания станет чрезвычайно острой и конфликтной. "Сомневаться в этом не приходится, поскольку это запрограммировано экономической, социальной и общественно политической ситуацией", — считает украинский эксперт Андрей Золотарев . Беспрецедентно большим, по его мнению, станет на мартовских выборах и число кандидатов в президенты.

Судя по опросам, которые проводят многочисленные социологические службы страны, большинство украинцев еще не определились, кого хотят видеть будущим главой государства. Таких пока около 60%. Это во многом затрудняет работу экспертов, которые пока не берутся прогнозировать исход предстоящих выборов.

Кто идет на выборы

Вместе с тем среди тех, кто с выбором определился, расклад симпатий держится на одном примерно уровне на протяжении уже нескольких месяцев. Возглавляет пятерку лидеров экс-премьер Украины , глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . Она дошла до начала избирательной кампании с наилучшим показателем среди всех потенциальных претендентов на высший пост в государстве — 20,8% из тех, кто определился и готов принять участие в голосовании.

Второе место устойчиво занимает юморист, художественный руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский , который организовал партию "Слуга народа", позаимствовав название у популярного сериала, где играет главную роль (13,4%).

Действующий президент Петр Порошенко с переменным успехом занимает то третье, то четвертое место, не набирая и 10%. Он же, как отмечают социологи, имеет самый высокий антирейтинг, достигающий 40% в целом по стране и доходящий до 80% в отдельных регионах — как, например, в Одесской области.

Вплотную за ним, а то и опережая его, следует Юрий Бойко — вице-премьер в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах и долгое время возглавивший затем главную оппозиционную силу в стране — партию "Оппозиционный блок". Ныне он основал новое объединение "Оппозиционная платформа — За жизнь" и пользуется поддержкой 9,6% потенциальных избирателей.

Пятую позицию занимает экс-министр обороны, работавший в 2005-2007 годах в правительстве Юлии Тимошенко, а ныне лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко , за которого готовы проголосовать 7,8% избирателей.

Фаворит отсутствует

Своего рода репетицией мартовских баталий, как считают эксперты, стали состоявшиеся 23 декабря выборы глав и депутатов территориальных общин в стране.

Как отмечает Андрей Золотарев, выборы показали отсутствие среди политических сил безусловного фаворита. "О явном лидерстве можно говорить начиная с 35-40%, но ни у кого из претендентов и близко такой отметки доверия нет", — заметил он.

В этой ситуации о своей победе поспешили заявить два игрока. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) рапортовал, что, по предварительным подсчетам голосов, одержал победу во всех регионах, а его представители возглавят 52 общины.

О "впечатляющих результатах" заявила и Юлия Тимошенко, по словам которой, "абсолютное первое место с результатом 35,7% заняла партия "Батькивщина", а президентский "Блок Петра Порошенко" — только второе место с 22,7% голосов.

Как бы там ни было, но политологи сходятся в одном. Президентские силы с их административным ресурсом еще могут, по замечанию Золотарева, "влиять на местные элиты и в состоянии загнать их под свои знамена", в то же время "именно Тимошенко и "Батькивщина" по мощности и организованности — единственная политическая сила, которая может во всех без исключения регионах Украины конкурировать с государственной машиной".

Кто будет пить шампанское?

Как пройдет президентская избирательная кампания и кто по ее результатам выйдет 31 марта победителем, сложно прогнозировать даже самым опытным социологам. Так, директор украинского фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина отмечает, что "еще никогда в современной истории страны будущий результат выборов не был столь непредсказуемым".

Она считает, что "сейчас все выглядит так, что одним из финалистов второго тура будет Юлия Тимошенко, а вот кандидатура ее возможного соперника постоянно меняется". Кроме Порошенко, в этой роли вполне может оказаться и оппозиционер Юрий Бойко и шоумен Владимир Зеленский. Неплохие рейтинги все это время показывал и Анатолий Гриценко. С учетом всего сказанного, уверена Бекешкина, для нынешнего главы государства, как это ни парадоксально звучит, будет сложнее выйти во второй тур, чем победить в нем.

Немаловажным фактором в ходе избирательной кампании, считают эксперты, могут стать силовые методы. Поскольку в украинской политике "прочно прописался фактор силы", он будет активно использоваться в ходе кампании, и власть может "пуститься во все тяжкие", активно применяя административный ресурс и методы запугивания, полагает Золотарев.

Не исключены, по его мнению, и "сюрпризы" вроде введения нового военного положения. "Очень высок риск того, что у нас "черные лебеди" полетят стаями, то есть начнут случаться неожиданные и непрогнозируемые события, дай бог, чтобы не трагические", — предупреждает эксперт.

Таким образом, отсутствие явного фаворита делает высокой вероятность того, что победа кого-то из нынешних потенциальных кандидатов может быть и не признана обществом. В целом эксперты верят, что выборы состоятся, однако главное для Украины, как отметил Золотарев, "чтобы их итоги не подводили с помощью "калькулятора Калашникова".