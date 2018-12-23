Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане

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Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Киевская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента Украины Петра Порошенко за обед в элитном ресторане на фоне бедственного положения в стране.
Она выложила видеозапись и фото, на которых украинский лидер проводит время в одном из самых дорогих заведений столицы.
"Хоть бы постеснялись, во время военного положения", — написала Коба в Facebook, добавив, что президент прибыл в ресторан с супругой и большим количеством охраны.
Журналистка также предположила, что через несколько часов после этого Порошенко направится в супермаркет, чтобы обзавестись фотографиями с местными покупателями и показать себя "народным президентом".
Позже украинские СМИ выяснили, что в ресторане находился также генпрокурор Украины Юрий Луценко, якобы праздновавший свой день рождения, который прошел более недели назад.
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