Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане

Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане

Киевская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента Украины Петра Порошенко за обед в элитном ресторане на фоне бедственного положения в стране.

Она выложила видеозапись и фото, на которых украинский лидер проводит время в одном из самых дорогих заведений столицы.

"Хоть бы постеснялись, во время военного положения", — написала Коба в Facebook, добавив, что президент прибыл в ресторан с супругой и большим количеством охраны.

Журналистка также предположила, что через несколько часов после этого Порошенко направится в супермаркет, чтобы обзавестись фотографиями с местными покупателями и показать себя "народным президентом".