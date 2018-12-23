В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну

Верховная Рада на последнем в этом году заседании в качестве финального аккорда решила, похоже, поставить окончательный крест на отношениях с Россией . Депутаты подготовили проект обращения к президенту Порошенко с просьбой разорвать с Россией все дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение и — ни много ни мало — объявить войну! Не исключено, что на подобные решения мог повлиять обильный новогодний корпоратив, который фракция "Блок Порошенко" провела накануне вечером вместе со своим основателем.

Стиль общения с посетителями — этот случай произошел в Херсоне — украинские чиновники будто копируют с президента Петра Порошенко. Так же яростно тот отталкивает от себя граждан, но уже в масштабах страны. Разъезжая из одной воинской части в другую, Порошенко изо всех старается разжечь ненависть, угрожая от лица России военным ударом, к которому нужно непременно готовиться.

"Передислокация отдельных бригад к местам вероятного удара вдоль Азовского побережья четко продемонстрировали, что в случае начала широкомасштабной агрессии еще больше увеличит цену, которую заплатит Россия", — заявил Порошенко.

И вот уже Верховная Рада регистрирует постановление, где просит президента объявить России войну. А Порошенко, тем временем, все благодарит НАТО США за готовность продавать Киеву оружие.

В унисон с президентом Украины говорит и глава ее объединенной раскольнической церкви. На встрече с американским послом Йованович Епифаний выражает особую благодарность Вашингтону за поддержку и "защиту православных верующих". Сами верующие говорят, что защищать их нужно как раз от новой стамбульской церкви на Украине и организованной властями травли.

"Так обидно, что наша законная вера православная страдает", — говорит прихожанка.

Стамбульский приход на Украине теперь тешит гордыню возвращением в Киев посоха Святителя Петра. Правда, до оригинала руки дотянутся не могут: реликвия священна, хранится в России и используется только для интронизации. Тогда раскольники попытались заказать копию у московских ювелиров, но им отказали.

Власти же усиливают атаки на каноническую Украинскую православную церковь , приняли закон о ее переименовании. И срок, отведенный Радой на это, как раз совпадает с предвыборной президентской кампанией.

"Это позор для парламента — влезать в дела церкви, — уверен сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко. — И когда парламент принимает решение, что это хорошая церковь, а это плохая, — это прямой путь к религиозному конфликту!"

Оппозиционные политики требуют заниматься не охотой на ведьм, а экономикой. Тем более уже стало известно, чем Киев будет расплачиваться за первый транш из четырехмиллиардного кредита МВФ . Позорный для страны меморандум — 58 страниц — появился было на сайте Минфина , но его тут же скрыли. Ведь среди требований иностранных кредиторов было очередное повышение цен на газ, приватизация стратегических предприятий, заморозка зарплат бюджетникам, сокращение жилищных субсидий. Но в партии Порошенко все это назвали успехом и отправились праздновать. На новогодний корпоратив позвали и премьера Гройсмана, и министров экономики и культуры.

Журналистов звать не стали.

— А можно с Вами?

— Куда?

— На вечеринку.

— Ты такая страшная, не могу с собой взять.

— Я страшная?! И чем же я страшная?

— Ты такая поганая тут стоишь.

В соцсетях вечеринку "Блока Петра Порошенко", на которую по некоторым данным потратили не меньше ста тысяч долларов, уже назвали "пиром во время войны". Из партийного офиса часть компании переместилась в элитный ресторан, после чего утром большая часть порошенковских депутатов прийти в Раду уже не смогла.

"А что за корпоратив? "Пинк Флойд" не было, Бейонсе не приехала", — жаловался депутат Алексей Гончаренко.

"Корпоратив проводится во время военного положения. И оказывается, что военное положение не является препятствием для шумной гулянки, когда Луценко рассказывает анекдоты, приезжают министры и президент", — удивляется депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко.