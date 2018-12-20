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Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей 

Газета.Ru 43 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что самолеты перебросили десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей. Об этом сообщает УНИАН.
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Президент отметил, что сразу после введения военного положения на Украине было проведено «слаживание» бригад, которые встали на защиту этих территорий.
«С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», — рассказал Порошенко.
Подробностей о количестве переброшенных войск он не привел.
Ранее сообщалось, что украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
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Комментарии98
Украина , Армия , В мире , Войска , Петр Порошенко , ФСБ , СБУ
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