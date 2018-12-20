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СБУ заявила о задержании трех групп «российских разведчиков» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала на востоке страны три агентурно-боевые группы Главного управления Генштаба ВС России.
«Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки», — передает сообщение СБУ «Фокус».
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СБУ регулярно заявляет о задержаниях «агентов российских спецслужб» и «российских диверсантов». Так, в феврале этого года в СБУ утверждали, что российские спецслужбы якобы пытались взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер «Украина».
Москва неоднократно подчеркивала, что она не участник внутриукраинского конфликта.
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Украина , В мире , Генштаб , СБУ
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