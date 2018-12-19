Киев отказался от перемирия в Донбассе

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Киев отказался от новогоднего перемирия в Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Донецкой и Луганской Народных Республик в ходе заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы предложили Киеву ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря, однако договоренности достичь не удалось
Об этом 19 декабря сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает ДАН.
«Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни», — рассказала она.
По словам Никоноровой, в целом представители ДНР и ЛНР поддерживают предложенный ОБСЕ проект совместного заявления Контактной группы о перемирии.
«Украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы», — сообщил представитель ЛНР в подгруппе Роман Иванов.
19 декабря в Минске проходят заседания Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе и её подгрупп.
На предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 4 декабря в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал подготовку сторон к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.
В 2017 году стороны конфликта объявили перемирие на период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря.
Всего же с начала конфликта в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто уже 24 перемирия, однако ни одно из них не соблюдалось в полной мере.
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