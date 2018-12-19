ВСУ в Донбассе заготовили кровь

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Киев отказался от перемирия в Донбассе

ВСУ в Донбассе обустроили вертолетные площадки и заготовили кровь 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
В зоне операции объединенных сил Украины в Донбассе подготовлены вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации, активно пополняются банки крови и экстренно освобождаются койки в госпиталях, сообщили источники.
Турчинов заявил о готовящемся проходе Украины через Керченский пролив
«ВСУ подготовили вертолетные площадки для боевой и санавиации в зоне ООС. Речь идет о подконтрольных Киеву донбасских городах — Лисичанск, Краматорск и Северодонецк», — сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в донбасской контрразведке.
Местные жители также сообщили, что украинские власти провели в регионе «дни донора», чтобы пополнить банк крови. Кроме того, источники среди медперсонала сообщают об экстренном освобождении койко-мест в госпиталях Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
«Таким образом можно сделать вывод, что Киев предвидит и готовится к потерям в результате грядущего обострения на линии соприкосновения», — подытоживает Telegram-канал, автором которого является военный эксперт Семен Пегов.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе 24–25 декабря.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СБУ заявила о выполнении служебных заданий задержанными Россией офицерами Стало известно о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готовит новый проход через Керченский пролив568
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии191
В Британии пропала Тереза по кличке «премьер»5
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Путин отменил нормы ельцинских времен46
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Мужчина нахамил кассирше и умер от удара
Криминал Происшествия
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
04:52
Москва отреагировала на планы Турчинова
Политика
01:51
ВСУ в Донбассе заготовили кровь
Украина В мире
10:56
Путин отменил нормы ельцинских времен
Политика
03:53
В Британии пропала Тереза по кличке «премьер»
Европа В мире
03:37
В скандале с продажей тел больных всплыло имя Кобзона
Происшествия
04:11
«Хотелось бы меньше врагов»: Сорос стал «Человеком года»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение