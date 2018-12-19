ВСУ в Донбассе заготовили кровь

ВСУ в Донбассе обустроили вертолетные площадки и заготовили кровь

В зоне операции объединенных сил Украины в Донбассе подготовлены вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации, активно пополняются банки крови и экстренно освобождаются койки в госпиталях, сообщили источники.

«ВСУ подготовили вертолетные площадки для боевой и санавиации в зоне ООС. Речь идет о подконтрольных Киеву донбасских городах — Лисичанск, Краматорск и Северодонецк», — сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в донбасской контрразведке.

Местные жители также сообщили, что украинские власти провели в регионе «дни донора», чтобы пополнить банк крови. Кроме того, источники среди медперсонала сообщают об экстренном освобождении койко-мест в госпиталях Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

«Таким образом можно сделать вывод, что Киев предвидит и готовится к потерям в результате грядущего обострения на линии соприкосновения», — подытоживает Telegram-канал, автором которого является военный эксперт Семен Пегов.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе 24–25 декабря.