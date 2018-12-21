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Порошенко попросили объявить войну России 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, передает РИА «Новости».
Название документа — «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией».
Порошенко объявил о переброске войск к Черному морю
На прошлой неделе Петр Порошенко подписал указ о непродлении договора о дружбе с Россией. Документ прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
После инцидента с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, а Порошенко выступил перед телеканалами страны с обращением, в котором заявил, что Украине угрожает полномасштабная война с Россией.
Комментарии361
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости
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