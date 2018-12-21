Порошенко попросили объявить войну России

Название документа — «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией».

На прошлой неделе Петр Порошенко подписал указ о непродлении договора о дружбе с Россией. Документ прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

После инцидента с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, а Порошенко выступил перед телеканалами страны с обращением, в котором заявил, что Украине угрожает полномасштабная война с Россией.