Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в начале декабря признал Одессу криминальной столицей Украины. Такое же мнение у депутата Мустафы Найема , который на днях едва не был бит «активистами» в камуфляже

Оба правы: после 2 мая 2014 год Одесса покатилась в ад.

Что напугало Авакова и Найема

Оба борются против нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова и застройщиков — Владимира Галантерника и Аднана Кивана. От последних с Мустафой Найемом очень хотели встретиться «ветераны АТО» из охранного муниципального подразделения «Народная варта». Сам депутат считает их наемниками мэра Труханова. Встречаться с ними не пожелал, но публично пообещал наслать на все одесские ЧОП ревизию.

Министр МВД более осторожен и ничего не обещает.

«Почему профессиональные рейдеры-активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы? В первый день военного положения задержана группа из 17 боевиков», — возмущается Аваков.

Вольный город вольных банд

Из истерик Авакова и Найема ничего по существу их недовольства понять нельзя. Но кое-что они скрыть и запутать не могут. С их слов ясно, что в Одессе правит Труханов и его «варта» (стража — рус.). В городе 700 сотрудников патрульной полиции против 300 «штыков» ЧОП. Половина — та самая «муниципальная варта» мэра Труханова, которая хотела встретиться с Мустафой Найемом.

«Ветераны АТО». Под их американскими камуфляжными куртками-гуманитарками может находиться отнюдь не сирень, а что-то потяжелее. Найем, проявив несвойственную ему при Януковиче трусость, отказался встречаться с «защитниками Украины» от российской агрессии и стал пугать бандитов из бывших фронтовиков, видевших смерть, ревизией.

Картина маслом

Министр внутренних дел Аваков и депутат Найем, представляющий украинский парламент , боятся совать нос в «подземные» дела Одессы. Министр в истерике, а представитель победившего Майдана и европейских ценностей пишет в «Твиттер» и грозится. Можно ли предположить, что ревизоров кто-то испугается, когда они прибудут (если не струсят) в Одессу?

Лучше всего рассмотреть криминогенную ситуацию в Одессе предметно. То есть с именами и фамилиями. Но прежде обязательно следует напомнить, что речь идет об Одессе, откуда весь «блатной» послереволюционный культурный миф. Всего лишь на полвека Москве удалось успокоить всю криминальную фауну, насадив «науки и искусства». После драматического распада СССР Одесса вновь погрузилась во мрак бандитизма, который длится до сих пор.

Все это на фоне упадка процветавшего когда-то приморского города. Отвратительные «лунные» дороги, падающие на голову прохожим балконы, облупившиеся, обваливающиеся фасады, безработица, перебои с водой, отоплением и электричеством — вот визитная карточка некогда жемчужины Российской империи и СССР, которая при самостийной Украине была разрушена мэрами, разграблена чиновниками и бандитами. Цветущий приморский рай превратился в неолитическую стоянку, где торгуют с асфальта и побираются на рынке-концлагере «7-й километр».

Фауна Одесских катакомб

Бандитский мир Одессы не является национально выраженным. Здесь нет чисто еврейской, как в начале ХХ века, русской, как в 90-е, или украинской, после 2 мая 2014 года, мафии. Она здесь интернациональна. Рассадник — морской порт. Неиссякаемый источник криминальных доходов. Порт — ворота во внешний мир, к теневым коллегам, через который сегодня идет оружие и наркотики. Главная статья доходов.

Крышуют все — местная и киевская власти, но на месте — силовики и мэрия, опирающиеся на криминальный мир. Нынешняя кампания по свержению мэра Геннадия Труханова длится уже более двух лет под прикрытием борьбы с коррупцией и сепаратизмом. На самом деле Труханов, как и ранее Гурвиц, — подставные лица куда более могущественных людей. Потому Одесса — это «город двенадцати смотрящих».

Число 12 — сакральное, но меняющееся. Есть смотрящие от воров в законе, есть от ОПГ, от «одесских» и «украинских» кланов, есть личные смотрящие от «кунаков» Порошенко: Юрия Иванющенко и Игоря Кононенко, например. Диаспоры также имеют смотрящих: чечены, грузины, армяне, греки, болгары. Классическая еврейская мафия Одессы после СССР переместилась в США, Великобританию и Израиль, откуда предпочитает контролировать ситуацию дистанционно через влиятельных евреев в Киеве и Одессе.

Воры в законе

Главных двое: пенсионер Валерий Шеремет (Шарик) и безработный Антимос Кухилава (Антик). Обоим подчиняются бригады боевиков. Теперь и с реальным фронтовым опытом, боевым оружием и «корочками» участников боевых действий.

Антимоса депортировали, но он хочет вернуться и не дает «залетным» из кавказского крыла занять его место. Кандидатов много, все они «блатные аристократы» с экзотическими кличками Леван Сухумский, Левасоглы Батумский, Омар Уфимский — разбирать их нет смысла. По ним можно изучать карту СССР. Для воров в законе Советский Союз по-прежнему существует, государственные границы между постсоветскими республиками они игнорируют, над самостийностью постсоветских недостран смеются. СССР — это карго-культ воров в законе.

Криминально-державная мафия

У этих власть и силовики. Они действуют легально, меняют мэров и президентов, издают законы. Среди них — родственник кинопродюсера Александра Роднянского Борис Фуксман . Его подельник — Леонид Блувштейн (Минин). Нынешний мэр Одессы, Геннадий Труханов, начинал карьеру, уволившись из армии в звании капитана артиллерии. В преступном мире сохранил его, получив «погоняло» Гена-капитан.

Труханов у Минина всего за год прошел путь от охранника склада до «бригадира». Бойцов готовили в открытых Трухановым спортклубах, лучших зачисляли в ЧОП «Капитан». Так что опыт формирования «муниципальных варт» у мэра Одессы есть — формировал не однажды. Сам Минин-Блувштейн был арестован в Италии в 2001 году и пропал. Никто не объявлял о его смерти, а смотрящий от него сейчас тесть российского олигарха Романа Абрамовича Александр Жуков . Он и еще один смотрящий, Александр Ангерт, руководили Одессой из Лондона.

Среди их людей, кроме Труханова, называют того самого застройщика Владимира Галантерника, на счету которого варварская перепланировка «Аркадии», Ивана Григоренко, бывшего начальника отдела областного УМВД. Забавный факт: именно Григоренко в 90-е завербовал Ангерта информатором милиции.

От Боделана к Труханову

Эпопея противостояния Руслана Боделана и Эдуарда Гурвица в Одессе длилась пятнадцать лет, а нынешнюю антитрухановскую кампанию называют её продолжением. Боделан выступал от левых, а Гурвиц от националистов. Так что для прикрытия это была битва «демократов» против «коммуняк», а потом «украинских патриотов» против «пророссийской ваты». Сам Эдуард Иосифович, хоть начинал политическую карьеру как демократ и руховец, но, по слухам, еще с 70-х был связан с пятым управлением КГБ.

На выборах 1994 года одним из спонсоров его избирательной кампании был и Ангерт. А Боделан победил на первых и последних выборах губернатора на Украине. Одесские ОПГ разделились: Гурвица поддерживала группировка Стоянова, а Боделана — ОПГ Минина-Ангерта. Именно Гурвиц поддержал наплыв чеченской эмиграции в Одессу во время первой чеченской войны.

Именно он принял эмиссаров Масхадова и Басаева, которые на Украине имели поддержку у украинских националистов, а также в посольствах США и Великобритании в Киеве. Одной из лоббисток «Ичкерии» была Катерина Чумаченко, вторая жена Виктора Ющенко Эдуард Гурвиц устроил сепаратистам в Одессе «съезд вайнахов», принял несколько делегаций из Грозного, ездил на инаугурацию Аслана Масхадова. Все это сопровождалось скандалами, войнами, Одесса медленно разлагалась заживо, в итоге грянул государственный переворот.

Одесса постапокалиптическая

Драма 2 мая 2014 года в Одессе, когда радикалы сожгли живьем в Доме профсоюзов на Куликовом поле несколько десятков противников режима, была не просто столкновением пророссийского Антимайдана с украинскими нацистами. За этой видимой частью сцены сидел Гурвиц, который боролся за возвращение к власти над городом. Его традиционно поддерживали нацисты с боевыми сотнями самообороны Майдана, позже добробатами. Жертвами стали мученики Куликова поля.

Хотя усилия кровавого чиновно-бандитско-нацистского альянса оказались напрасными: Гурвиц выборы с треском проиграл, набрав 32% против 43% у Геннадия Труханова. Одесситы сочли Труханова меньшим злом, чем Гурвиц и его украинские нацисты. На выборах 2015 года Гурвиц был окончательно разбит, набрав 8% и уйдя со сцены. Украинские нацисты потеряли Одессу и с тех пор ведут войну против мэра Труханова, которую ненадолго прервало лишь кратковременное пребывание Михаила Саакашвили в кресле губернатора.

А в 2017 году умер Ангерт. Именно это событие стало сигналом для очередной атаки на Одессу. Эмиссарами выступают министр внутренних дел Аваков и депутат Мустафа Найем. В Одессе вновь зашевелилось бандеровское отребье, пошли слухи и о возвращении Антимоса, полного решимости взять под свою крышу весь город.

Вот такая вкратце "картина маслом". И если нужно что-то добавить, то только то, что Одесса — не часть Украины. Ни по каким признакам.