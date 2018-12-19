«Главред»: ликвидируя «прокладки», Украину превратили в один большой памперс

"Главред". Полное отсутствие логики, но это никак не влияет на тех, кто на всех каналах вещает о том, что коррупция в Украине будет окончательно побеждена лишь тогда, когда украинцы, наконец, выйдут на показатели самого дорогого газа в мире. Украине с коррупцией почему-то борются с помощью повышения тарифов, а не судами и следственными органами, пишет. Полное отсутствие логики, но это никак не влияет на тех, кто на всех каналах вещает о том, что коррупция в Украине будет окончательно побеждена лишь тогда, когда украинцы, наконец, выйдут на показатели самого дорогого газа в мире.

Украинцы жили в эпоху позднего Брежнева, поэтому времена раннего Гройсмана воспринимают просто как очередное «интересное время». И если китайцы желают своим близким не жить в период, когда каждые пять минут происходит что-то глобальное, то наши сограждане просто не представляют, как может быть иначе.

Посудите сами, ну в какой еще европейской стране президент скажет главному почтальону Печкину: «Слышь, зарплату сними». Только представьте: выходит, например, седовласый старец Серджо Маттарелла , президент Италии , и, обращаясь к руководителю Poste Italiane, заявляет:

«Уменьши зарплату, а то я за себя не ручаюсь, мамой клянусь…»

У нас же длинный ряд нулей в зарплатной ведомости вначале почитался чуть ли как главный маркер реформ, бессмысленных и беспощадных, как русский бунт, и каждый «голубой воришка» мог заявить:

«Я почему раньше взятки брал, потому что у меня зарплата маленькая была, а сейчас я добрым стану».

Ну а теперь власть решила играть на понижение, наивно полагая, что это как-то повлияет на повышение ее рейтинга. Времени остается мало и за пару месяцев нужно как-то расчистить то место, куда «ходили по большому и по малому» — то есть сознание электората. А для этого просто необходимы максимально простые смыслы, сдобренные соленым словцом, почерпнутым где-нибудь на рынке при общении с грузчиками….

На этот раз постарались облгазы, которые, мягко скажем, не пользуются народной любовью. Уже который месяц они мучают абонентов сообщениями о якобы накопленных ими долгах за прошлые периоды и даже пытаются сдирать дополнительную плату за доставку газа.

«Да как это они посмели», — не удержался премьер, и группка облгазов сиротливо завопила в углу: «Не вели казнить». Но премьера просто так разжалобить не удастся.

«И надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и свесили ноги», — заявил он.

Уже в ближайшее время, облгазы необходимо привести в чувство с помощью глобальной проверки….

При чем тут Брежнев? Просто вспомнился анекдот о том, как ветераны попросили Леонида Ильича распорядиться удлинить усико на пробке дешевой бутылки водки. На что генсек ответил, откручивая пробку элитной «Столичной»: «И зачем тут усико». Точно так же поступил и премьер: «платите по счетчику» — посоветовал он абонентам, у которых этого самого счетчика никогда не было. Прозвучало сие почти как: «Пилите гири»…

В общем, все как всегда: в Украине с коррупцией почему-то борются с помощью повышения тарифов, а не судами и следственными органами, а «рынок без посредников» неожиданно приводит к росту цен на тепло. Все «алогично», но это никак не влияет на «цветастых попугаев», которые на всех эфирах вещают о том, что коррупция в Украине будет окончательно побеждена лишь тогда, когда мы, наконец, выйдем на показатели самого дорогого газа в мире.

Во всей этой истории удивляет лишь одно. На фоне традиционной нелюбви правительства и «Нафтогаза» кому-то удалось использовать первое для расчистки поляны для второго. Неплохой дирижер, скажу я вам, постарался. И идея хорошая: ликвидируя

«прокладки», превратить всю страну в один большой памперс.