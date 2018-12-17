Киев ответил на обвинения Лаврова в провокации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокации на границе с Крымом в декабре. Об этом сообщает УНН.
По словам Гройсмана, Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов для провокаций.
«То, что произошло в Азовском море, — это абсолютно грубое нападение сил России под их государственным флагом против нашего суверенного государства, нашего флота и против украинских моряков», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью kp.ru рассказал о подготовке Киевом провокации.