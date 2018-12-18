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Порошенко рассказал об «охоте» европейских стран за украинцами 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Yuri Dyachyshyn
Европейские страны "охотятся за украинцами", которые с прошлого года могут без визы въезжать на территорию Евросоюза, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече в Днепропетровске. Трансляция выступления велась на официальной странице главы государства в фейсбуке.
Так украинский лидер проиллюстрировал свой тезис о "скором вступлении" страны в Евросоюз и НАТО.
По мнению Порошенко, Украина готова стать полноправным членом Европейского союза.
"Нам говорили три года назад, что в условиях миграционного кризиса это будет самоубийство для каждого руководителя европейской страны предоставить украинцам безвиз. Потому что "у вас война, они все убегут и там поселятся, в Украину никто не вернется, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами", — заявил он.
При этом сегодня, утверждает Порошенко, безвизовый режим работает без проблем, а украинцы не стали массово покидать страну.
"Они (страны Евросоюза. — Прим.ред.) охотятся за украинцами, а не мы им создаем проблемы", — заявил украинский президент.
В начале года Порошенко "окончательно попрощался" с Россией из-за введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой.
Спустя месяц министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц страну покидают около ста тысяч граждан. По словам министра, миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом.
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