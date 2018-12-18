Порошенко рассказал об «охоте» европейских стран за украинцами

Европейские страны "охотятся за украинцами", которые с прошлого года могут без визы въезжать на территорию Евросоюза , заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече в Днепропетровске . Трансляция выступления велась на официальной странице главы государства в фейсбуке.

Так украинский лидер проиллюстрировал свой тезис о "скором вступлении" страны в Евросоюз и НАТО

По мнению Порошенко, Украина готова стать полноправным членом Европейского союза.

"Нам говорили три года назад, что в условиях миграционного кризиса это будет самоубийство для каждого руководителя европейской страны предоставить украинцам безвиз. Потому что "у вас война, они все убегут и там поселятся, в Украину никто не вернется, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами", — заявил он.

При этом сегодня, утверждает Порошенко, безвизовый режим работает без проблем, а украинцы не стали массово покидать страну.

"Они (страны Евросоюза. — Прим.ред.) охотятся за украинцами, а не мы им создаем проблемы", — заявил украинский президент.

В начале года Порошенко "окончательно попрощался" с Россией из-за введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой.