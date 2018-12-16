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В соцсетях высмеяли украинский «аналог „Хаммера“ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пользователи Сети высмеяли автомобиль, который должны поставить на вооружение Национальной гвардии Украины; видео испытаний «аналога „Хаммера“, не имеющего своего названия, появилось на днях.
Украинские СМИ называют автомобиль полностью украинской разработкой. На видео заметно грубо сваренную конструкцию машины с открытым верхом, на которой установлен пулемет. Автомобиль едет по заснеженному полигону, и бойцам приходится удерживаться на сиденьях, так как в автомобиле не предусмотрено дверей, передает РЕН-ТВ.
Украинские силовики уверены, что новый автомобиль не уступает американскому „Хаммеру“.
Однако пользователи Сети жестко раскритиковали машину.
»Ужас. Не знаешь, плакать или смеяться. Даже наш «козел» по сравнению с ним кажется «гелендвагеном» от Brabus. А еще эта открытая повозка «суперэконом-класса» — отличная мишень для снайперов ДНР и ЛНР. Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто. Или там защита солдат и канистры — дополнительные опции? Надо очень не любить своих солдат, чтобы выпустить такое», — пишет один из пользователей Сети.
Другой заметил, что «Хаммер» — это полноценный вездеход с броней.
«Места полно, кто покупал гражданскую версию, как правило, она шла категории С. А тут — да-а… Багги, без брони, четко для перевозки пушечного «мясца». Шикарная забота о личном составе», — заявил он.
Еще кто-то заметил, что одна граната ничего не оставит от этого «внедорожника».
«На обычный багги поставили пулемет и посадили пять смертников», — пишет еще один.
По данным украинских СМИ, автомобиль придуман и сконструирован волонтерами из трубчатого каркаса. Он оснащен дизельным двигателем. Максимальная скорость составляет 145 км/ч, а на грунтовке — до 110 км/ч.
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