Экс-дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

По словам Волошина, 11 декабря в Европарламенте обсуждался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, посвященного итогам выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС . После доклада, как рассказал экс-дипломат, были запланированы дебаты, на которые Порошенко был формально приглашен.

"Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", — отметил Волошин.

В частности, по его словам, в ходе дебатов обсуждалось убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, тотальная коррупция на Украине, а также проблема с электронными декларациями чиновников.

"Эти все моменты, они, конечно, всплывали, и ему не дали бы возможности отвечать, потому что он сидел бы на балконе для почетных гостей, и ему пришлось бы сидеть, выслушивать…", — пояснил экс-дипломат.

Волошин добавил, что проект резолюции о свободе СМИ на Украине в Европарламент внесли 43 евродепутата из пяти различных групп.

"Поэтому ему дали сохранить лицо", — заключил бывший дипломат.

Во вторник, 11 декабря, члены Европарламента начали рассматривать проект резолюции "О свободе прессы на Украине" из-за "системного политического давления " на СМИ в стране.

Проект внесли британский политик Джонатан Арнотт и члены Европарламента от Великобритании и Германии Натан Джилл и Арне Герике.