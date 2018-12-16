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Экс-дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко "сбежал" с дебатов в Европарламенте, испугавшись критики, об этом в интервью онлайн-студии "Капитал" заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
По словам Волошина, 11 декабря в Европарламенте обсуждался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, посвященного итогам выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. После доклада, как рассказал экс-дипломат, были запланированы дебаты, на которые Порошенко был формально приглашен.
"Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", — отметил Волошин.
В частности, по его словам, в ходе дебатов обсуждалось убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, тотальная коррупция на Украине, а также проблема с электронными декларациями чиновников.
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"Эти все моменты, они, конечно, всплывали, и ему не дали бы возможности отвечать, потому что он сидел бы на балконе для почетных гостей, и ему пришлось бы сидеть, выслушивать…", — пояснил экс-дипломат.
Волошин добавил, что проект резолюции о свободе СМИ на Украине в Европарламент внесли 43 евродепутата из пяти различных групп.
"Поэтому ему дали сохранить лицо", — заключил бывший дипломат.
Во вторник, 11 декабря, члены Европарламента начали рассматривать проект резолюции "О свободе прессы на Украине" из-за "системного политического давления " на СМИ в стране.
Проект внесли британский политик Джонатан Арнотт и члены Европарламента от Великобритании и Германии Натан Джилл и Арне Герике.
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