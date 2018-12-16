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Главу «новой церкви» на Украине назвали «миньоном» Филарета 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о создании в стране поместной автокефальной церкви.
«Это (митрополит УПЦ «Киевского патриархата» Епифаний Думенко, возглавивший «новую церковь» на Украине, — прим. ВЗГЛЯД) миньон патриарха Филарета, его помощник, секретарь и альтер эго», — сказал эксперт RT.
Религиовед отметил, что на Украине складывается ситуация, когда во главу «новой церкви» поставили митрополита, которому должен подчиняться Филарет, не переставший считать себя патриархом.
«Очень интересная получится церковь…» — заметил Силантьев.
«Этого Думенко вообще никто толком не знает. Если Филарет еще хотя бы был нормально когда-то рукоположен в канонической церкви, то Думенко изначально состоял в этой раскольнической организации, что порождает большие вопросы: законна ли у него хиротония (возведение в сан священника — прим. ВЗГЛЯД)? А она, конечно, незаконна», — подчеркнул эксперт.
Силантьев отметил, что Константинополь де-факто признает законность хиротонии «совершенно странных альтернативных организаций». Он подчеркнул, что подобных организаций множество, причем во всех православных странах. И таких митрополитов сотни, указал он.
«Поэтому они «молодцы», открыли ящик Пандоры. Если можно Думенко признать, то эти сотни людей тоже, наверное, признать можно, какие проблемы? Любой желающий теперь, видимо, может кого угодно рукополагать», — подчеркнул религиовед.
В итоге, заключил эксперт, новой украинской церковной структурой будет управлять Порошенко «на пару с Константинополем». Он отметил, что «для того все это и задумывалось».
В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Согласно уставу, «новая церковь» будет называться «православной церковью Украины».
В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора». В Совфеде отметили, что религия на Украине стала даже не инструментом политики, а средством для реализации амбиций Порошенко.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.
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