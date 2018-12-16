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Назначена дата вручения Украине томоса об автокефалии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 34 1 час назад
Фото: ТАСС
Константинопольский патриарх Варфоломей, как ожидается, 6 января передаст предстоятелю «новой церкви» на Украине митрополиту Епифанию томос (указ) об автокефалии, сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.
Представитель Вселенского патриархата отметил, что Варфоломей приветствует «успешное проведение объединительного собора на Украине», передает ТАСС.
«Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания [в Стамбул] 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии», — сообщил он.
Кроме того, Варфоломей в ходе телефонного разговора поздравил Епифания с избранием на эту должность.
В субботу в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент светской Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.
В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. Согласно уставу, «новая церковь» будет называться «православной церковью Украины».
В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора». В Совфеде отметили, что религия на Украине стала даже не инструментом политики, а средством для реализации амбиций Порошенко.
Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев назвал Думенко «миньоном» и «альтер эго» патриарха Филарета и объяснил, что за ящик Пандоры открыл Константинополь, устроив этот так называемый объединительный собор.
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