«Медвежья услуга»: Украина может отменить поезда в Россию

Украина вредит своим гражданам намерением прекратить железнодорожное сообщение с Россией , указали в Москве . Сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины, рассказали в Совфеде . Ранее в Верховной раде действия Киева по отмене железнодорожного сообщения с Россией сравнили с методикой шахидов, которые взрывают противника, но погибают сами.

Внесение министерством инфраструктуры Украины в правительство страны предложения о прекращении железнодорожного сообщения с Россией является безумием со стороны Киева, пояснили в Москве.

«Они обезумели! Они сами сошли с ума, а их западные кукловоды ничего не понимают в психологии! Все эти люди в своем антироссийском угаре просто не осознают, во что они втягивают Украину», — указал сенатор.

По его словам, прекращая железнодорожное сообщение с Россией, Украина «оказывает» медвежью услугу» в первую очередь для своих граждан, передает ФАН.

«Сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины, каждый из которых кормит еще несколько своих родственников, оставшихся дома, — это удар по всем этим людям. И теперь все эти миллионы украинцев будут еще сильнее ненавидеть свою власть», — спрогнозировал парламентарий.

При этом он указал, что такое решение Киева пройдет безболезненно для России.

«Они там в Киеве рассчитывают, что это решение вызовет недовольство россиян своей властью, но это заблуждение. Наши люди хорошо информированы, они понимают, кто сейчас заправляет в Киеве», — сказал Клинцевич.

Два месяца назад президент Украины Петр Порошенко заявил, что пассажиропоток поездов в страны Евросоюза превысил поток в Россию. Об этом он написал в своем твиттере. По мнению главы государства, это свидетельствует о том, что украинцы выбирают поезда в Европу, а не в Россию.

«Украинцы выбирают Европу! Это убедительно доказывает статистика. По данным «Укрзализныци», пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в Россию, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Безвизовый режим действует. Государственный компас уверенно показывает на Запад — в сторону, противоположную империи», — написал Порошенко.

В августе нынешнего года депутат Верховной рады Дмитрий Линько объяснял, что главный урон от приостановки железнодорожного сообщения Украины с Россией, в первую очередь, понесет сама украинская сторона.

Он сравнил действия Киева с методикой шахидов, которые взрывают противника, но погибают сами. Это, по мнению парламентария, делает и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян , останавливая движение поездов в Россию. Линько подчеркнул, что Россия, при этом, скорее всего, не ощутит особых неудобств.

«На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», — указал нардеп.

По его мнению, прекращение обоюдного транспортного сообщения между двумя странами в настоящий момент является «неадекватной реакцией», однако Линьков назвал необходимым «пропагандировать, чтобы люди не ездили в Москву».

Бывший украинский парламентарий Алексей Журавко, работавший в Верховной раде в V и VI созывах, согласился с мнением Линько о губительности для Украины намерения Омельяна.

«Для Украины разрыв транспортного сообщения с Россией означает медленную и мучительную смерть.

Если в Россию перестанут ходить поезда и автобусы, Украина потеряет колоссальные доходы не только для государственного бюджета, но и для кошелька простых граждан, которые ездят в Россию зарабатывать», — сказал политик.

При этом он добавил, что сравнение с шахидом не совсем правильное, поскольку ущерба противоположной стороне нанесено, вероятно, не будет.

«В отличие от Украины, для экономики России хуже не станет, если Киев отменит поезда и автобусы. Но для него это будет просто самоубийство, а не поступок шахида. Украина подорвется на своей же мине», — детализировал Журавко.

В том же месяце украинские журналисты раскритиковали пассажирские поезда, которые отправляются Украиной из Херсона в Москву. По данным СМИ, « Украинские железные дороги » отправляют в Россию разваливающиеся поезда, которые представляют из себя «груды металлолома».

Как отмечалось, вагоны в составах обшарпаны и изъедены ржавчиной. При этом внутри вагона обстановка также «ужасна». По мнению СМИ, Украина планирует снизить поток уезжающих в Россию граждан с помощью данных поездов.