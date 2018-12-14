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В Институт сердца в Киеве ворвались люди в масках 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinski
Неизвестные в масках сорвали собрание коллектива Института сердца в Киеве на Украине и не выпускают медиков из здания, сообщил в пятницу директор института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров.
"У нас происходило собрание коллектива. Пришла девочка, начала снимать. Ей сделали замечание, что съемка незаконна, что снимать производственное собрание врачей, где обсуждаются внутренние вопросы больницы, нельзя. Попросили ее убрать запись, которую она сделала", — цитирует Тодурова агентство УНИАН.
По его словам директора, медики вызвали полицию, но, пока правоохранители ехали на вызов, в здание ворвались какие-то люди в масках, которые "начали угрожать, требовали, чтобы мы что-то делали для них, что они хотят".
"Приехала полиция, их остановила. Вслед за полицией приехала их группа поддержки. Сейчас дежурят у входа. Вход полиция перекрыла. Я пытался выйти, меня оскорбляют, угрожают. Говорят, что я домой не доеду, что я сепаратист, и так далее. Я им объясняю, что я нахожусь на работе, что я при исполнении своих служебных обязанностей. В клинике находится 200 человек, тяжелых больных", — добавил Тодуров.
По информации на сайте медицинского учреждения, Институт сердца основан в 2017 году. В пяти современных операционных и четырех лабораториях ангиографии в год выполняются до 5000 сложных операций, каждая из которых позволяет устранить врожденный или приобретенный порок сердца, выполнить аортокоронарное шунтирование сердца и стентирование коронарных артерий.
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