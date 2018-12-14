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Епископа УПЦ МП силой увезли на разговор с Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) забрали митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита якобы для беседы с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава юридического отдела канонической УПЦ Александр Бахов в Facebook.
«Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия — на разговор с президентом» — написал Бахов.
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент заявил, что участие кого-либо из архиереев УПЦ в «объединительном соборе» будет расцениваться как акт давления, поскольку УПЦ отказалась участвовать в соборе, соответствующее заявление подписали 83 архиерея.
Неканоническая церковь на Украине рассчитывает получить томос об автокефалии до конца года, при этом томос может получить лишь глава объединенной церкви, которого планируется избрать 15 декабря на «объединительном соборе» православных церквей Украины.
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