Россия предупредила Киев об ответе на наступление в Донбассе

"Общие посылы президента Украины Петра Порошенко понятны: в конце декабря закончится срок действия военного положения. Изначально оно инициировалось, чтобы отменить или сдвинуть выборы, однако украинский парламент принял половинчатое решение, и решить проблему своего переизбрания Порошенко не смог. Такая ситуация его явно не устраивает. По законодательству Украины, президент может военное положение продлевать, но для этого нужны основания. В данном случае новые военные провокации.

Российский МИД фактически предупреждает Киев: Москва в курсе планов украинских властей по наступлению в Донбассе и рекомендует от этого воздержаться. Это явный сигнал, что РФ такие действия без ответа не оставит. Украинское руководство же рассчитывает, что Россия с учетом сложного международного положения не рискнет вмешаться, позволив осуществить наступление. Предыдущая провокация в Керченском проливе показала, что эти надежды Киева не оправдались. Но вряд ли это остановит украинскую власть от военной операции", — отмечает аналитик.

"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, обострение ситуации в Донбассе даст Порошенко повод для отмены президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.

"Существует распространенное заблуждение, что Порошенко боится наступления в Донбассе и заинтересован его вернуть. Но такой вариант развития событий даст Украине большое число жителей ЛДНР, которые будут голосовать явно не за Порошенко и его соратников. А это два немаленьких региона. Кроме того, на войну нынешний режим списывает множество своих ошибок и непопулярных для населения решений — она очень удобна власти Порошенко.

Нужно помнить и о том, что Донбасс хорошо укреплен — так просто его не захватить. Потому в МИД РФ и говорят не о наступлении, а о провокации со стороны Киева — будет попытка захватить определенные точки на границе с Россией, а не осуществить масштабную боевую операцию. Также нужно понимать: все, кого бросят в наступление, заранее списаны — чем больше потерь, тем Киеву лучше, это даст возможность впоследствии заявить о "российской агрессии" на международном уровне", — считает эксперт.

Тактика России

О том, что Киев готовится к масштабному наступлению в Донбассе, заявил в начале недели заместитель командующего Оперативным командованием Минобороны ДНР Эдуард Басурин

Заявлено: "цель наступления — захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между ДНР и Россией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное".

Для этого Киев сформировал ударную наступательную группировку более 12 тысяч человек и сосредоточил вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь. Туда же стянуты более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Поводом для вооруженной агрессии, по данным командования ДНР, послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. К примеру, подрыв значительных запасов аммиака на Мариупольском металлургическом комбинате — масштабы поражения в этом случае составят 15 квадратных километров. Ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на Донецкую Республику.

"Любой сценарий Украины по возвращению Донбасса подразумевает геноцид проживающего там населения — эти люди украинской власти не нужны. Идеальным вариантом для Киева было получить "очищенную" территорию — иначе придется решать множество проблем. Это подход в духе нацистской Германии, и сомневаться в решимости режима Порошенко массово уничтожать собственных сограждан не приходится — он делает это уже без малого пять лет.

Россия, конечно, не останется в стороне, если Киев все же решится на военную провокацию. Тем более, что для Запада оставить Порошенко в качестве подконтрольного диктатора на Украине — далеко не самый неудобный вариант. При этом Киев откровенно рассчитывает, что новая провокация даст США повод ввести к России новый пакет жестких санкций — они уже утверждены американским Конгрессом. "Дело скрипалей" и инцидент в Керченском проливе для этого поводы откровенно мелкие.