Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин назвал действующего президента страны Петра Порошенко «маньяком», готовым развязать полномасштабную войну с Москвой. Об этом он рассказал в интервью НСН.
По словам политолога, Порошенко хочет убедить НАТО, что Россия будет совершать все новые акты агрессии, и на этом фоне украинский президент может ввести военное положение во всей стране уже к Новому году.
Главной целью визита в Брюссель, где Порошенко накануне встречался с главой Европарламента Дональдом Туском, Соскин назвал намерение «переманить» ЕС и НАТО на сторону Украины в борьбе с Россией, а также убедить их делать ставку именно на Порошенко.
«И чтобы ставка была сделана на Порошенко, думаю, он повез туда какие-то специальные социологические исследования. Например, что во Львове, в Западной Украине его поддерживают. Показывает, что он лидер, говорит, что он единственный, кто может и готов вовлечь Украину в полномасштабную украино-российскую войну, и готов воевать до последнего украинского солдата. Маньяк», — сказал эксперт.
Среди прочих целей визита Порошенко в Брюссель политолог назвал получение второго транша кредита от ЕС, расширение санкций ЕС против России и переброску кораблей НАТО в Черное и Азовское моря.
По словам эксперта, перед католическим Рождеством Порошенко может устроить очередную провокацию, чтобы добиться желаемых целей и развязать полномасштабную войну с Россией.