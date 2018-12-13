Эксперт рассказал о планах Порошенко развязать войну с Россией

По словам политолога, Порошенко хочет убедить НАТО , что Россия будет совершать все новые акты агрессии, и на этом фоне украинский президент может ввести военное положение во всей стране уже к Новому году.

Главной целью визита в Брюссель , где Порошенко накануне встречался с главой Европарламента Дональдом Туском, Соскин назвал намерение «переманить» ЕС и НАТО на сторону Украины в борьбе с Россией, а также убедить их делать ставку именно на Порошенко.

«И чтобы ставка была сделана на Порошенко, думаю, он повез туда какие-то специальные социологические исследования. Например, что во Львове, в Западной Украине его поддерживают. Показывает, что он лидер, говорит, что он единственный, кто может и готов вовлечь Украину в полномасштабную украино-российскую войну, и готов воевать до последнего украинского солдата. Маньяк», — сказал эксперт.

Среди прочих целей визита Порошенко в Брюссель политолог назвал получение второго транша кредита от ЕС, расширение санкций ЕС против России и переброску кораблей НАТО в Черное и Азовское моря.

По словам эксперта, перед католическим Рождеством Порошенко может устроить очередную провокацию, чтобы добиться желаемых целей и развязать полномасштабную войну с Россией.