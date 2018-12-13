Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Газовое безумие Европы, закрытое небо над Донбассом и другие события дня
Газовое безумие Европы, закрытое небо над Донбассом и другие события дня

Украина закрыла небо над Донбассом с помощью С-300 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в Операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), 12 декабря провели учения с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300. Видеозапись опубликована на странице пресс-центра ООС в Facebook.
Учения были проведены по приказу командующего ООС Сергея Наева. «Небо под замком!» — отчитались военные, отметив, что принимавшие участие в маневрах подразделения совершенствовали навыки и проводили слаживание дежурных боевых расчетов, контролируя воздушное пространство в зоне своей ответственности.
Отмечается, что в ходе учений военнослужащие провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с их сопровождением и условным уничтожением.
«Личный состав подразделений, привлеченный к тренировкам, выполнил задание в полном объеме», — сказано в сообщении пресс-центра ООС.
Последние новости
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем Затычка в продырявленном «Союзе МС-09» оказалась тампоном Кадыров попросил ему не мешать и еще больше денег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бутина призналась71
Порошенко заговорил о решительном ответе России341
Путин рассказал, кто может стать президентом580
«Готов воевать до последнего украинского солдата»131
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО117
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение