Украинцы осудили Гнойного за рэп о Донбассе

Интернет-пользователи раскритиковали участника рэп-баттлов Вячеслава Машнова (известен как Гнойный и Слава КПСС ) из-за песен о Донбассе и «вежливых людях». По мнению пользователей, он «стебется» над людьми, которые умирают.

Машнов выпустил мини-альбом DONBASSBORN, пародирующий дебютный альбом российского рэпера Big Baby Tape «Dragonborn». На обложку он поместил коллаж с писателем Захаром Прилепиным, который был советником главы ДНР Александра Захарченко

В заглавном треке есть такие строки: «Я взял твой Славянск , я стреляю „Град“. <…> Вежливые люди залетают в твой район, забирают у тебя машину, суверенитет. <…> Ты всего лишь пудель украинских властей, мелкая шавка, ты террорист, ты правый, ты нацист, Бандера — твой герой».

«Я конечно не за Украину, но и не за такой мусорный реп», — написал в комментариях к записи на YouTube Ed Lsd (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«***… люди умирают а этот *** стебется…» — отметил Shady1.

Пользователи начали спорить, всерьез ли рэпер поддерживает ополченцев или использует тему «для хайпа».

«Слава знатный тролль, так что надеюсь это просто стёб», — написал izvestnyy.

Некоторые комментаторы заявили, что Гнойный — «мастер постиронии».

«Чот в голос ору, как горит у этих непонимающих дебиков. Разве не понятно что это постирония в стиле Славы. Просто рофл, расслабьтесь, диванные войны», — заявил RoflanDaun.

По данным «Обозревателя», сам рэпер заявил, что песни о Донбассе были записаны специально для «ребят, которые защищают территориальную целостность великой русской земли».