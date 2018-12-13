Что потом. Политические шаги новой власти после создания автокефальной церкви

Итак, допустим, что съезд Автокефальной Православной Церкви Украине состоялся и что-то там учредил. В принципе, оснований полагать, что его провести не удастся, нет. А вот что будет дальше?

Начнём с того, что предвыборно-политическая цель съезда исчерпывается самим фактом его проведения. Порошенко надо показать, кто в доме (и, отдельно, в красном углу) хозяин. Сказал, что проведёт съезд, — и провёл. Сказал, что учредит церковь, — учредил. Победа достигнута.

С собственно электоральной точки зрения возня вокруг церкви особого смысла не имеет. Ну не дадут её приходы голосов действующему президенту. Церковь не настолько хорошо контролирует верующих. Откровенно говоря, её влияние даже в начале XX века отнюдь не мешало получать большинство в советах и учредительных собраниях разнообразным социалистам.

Опять же, если начать углубляться (а углубляться придется), то окажется, что победа не такая уж масштабная — томоса об автокефалии, насколько можно понять, Фанар давать не собирается (хотя слово «автокефальная» в названии, скорее всего, будет — чтобы электорат не расстроился). Обсуждаемый в СМИ проект устава касается создания митрополии Константинопольского патриархата, а не самостоятельной церкви.

Однако вероятность того, что, организовав победу, Порошенко всё бросит, уделяя внимание своему детищу только в фоновом режиме, не слишком высока. Тема церкви позволяет Порошенко решать другие задачи — тактическую и стратегическую.

С точки зрения политической тактики, Порошенко надо держать страну в напряжении. Конечно, вялотекущий конфликт с Россией и военное положение — для него хорошо. Плохо то, что люди не доверяют Порошенко, а к войне они уже привыкли (она как бы 4,5 года уже идёт). Поэтому темы надо периодически менять.

Когда Рада в прошлом году подходила к обсуждению антицерковных законопроектов, легализующих запрет православных общин и захват храмов, главным оппонентом этой идеи неожиданно выступил глава МВД Арсен Аваков . Информированные источники сообщали, что, по его словам, у полиции просто не хватало ресурсов для того, чтобы предотвратить массовые беспорядки по всей стране. Законопроекты были отложены.

Однако после создания Автокефальной православной церкви Украины (АПЦУ) ситуация будет уже другой. Церкви можно будет захватывать не массово, по инициативе «активистов» и «патриотов», а в определённом порядке, установленном самой новой церковью. Наверняка по согласованию с верховной властью и с дозированным использованием силы националистических организаций и/или полиции.

При этом никакого «восстания православных» не будет — они вынуждены будут только защищаться.

Таким образом, возникает долгоиграющий источник «управляемого хаоса», которым можно манипулировать вплоть до введения, в отдельных регионах или по всей стране, чрезвычайного положения.

В крайнем случае, если дела пойдут совсем уж плохо, этот ресурс можно использовать для срыва выборов. Ну а поскольку речь будет идти о «российской гибридной агрессии», Запад должен будет проглотить эту неприятную новость. Сами же ввели моду обвинять Россию во вмешательстве в выборы…

Со стратегической точки зрения, задача Порошенко — продолжение движения «прочь от Москвы». Понятно, что это перспектива не близкая — даже первоначальное структурирование новой церкви займет не три месяца и, пожалуй, даже не один год. Еще более длительной будет борьба против сохранившейся УПЦ.

Однако, после выборов (кстати — независимо от того, кто на них победит) встанет вопрос о том, что православие, пусть даже и Константинопольского патриархата, не слишком далеко отводит Украину от России. И надо двигаться дальше.

Как минимум, возникает вопрос о возвращении к истокам церковной унии. Благо что сам патриарх Варфоломей, как уверяют недоброжелатели, не чужд идей экуменизма, особенно — в случае, если мировое православие действительно расколется (а вероятность этого крайне высока). И тогда возникнет вопрос о возобновлении диалога с Римом (причем украинские власти тут будут подталкивать Фанар), а в ближайшей перспективе — об объединении АПЦУ и УГКЦ (Украинской греко-католической церкви).

В общем, роль украинского государства в религиозном вопросе отнюдь не исчерпана. Заняться будет чем.