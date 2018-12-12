«Это наши люди»: депутат замолвил слово за украинцев в России

Украинские власти создают условия для того, чтобы к трем миллионам работающих за границей украинцев относились как можно хуже. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Кирилл Куликов. По его словам, украинское руководство виновато в том, что не дало возможность своим гражданам жить и работать в родной стране.

Украинцы уезжают работать в Россию , потому что власти страны не создали условий для работы на Украине , заявил экс-депутат Верховной рады Украины VI созыва Кирилл Куликов, передает ФАН.

«У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и так далее», — заявил Куликов.

По словам экс-нардепа, власти Украины создали все предпосылки, чтобы к украинцам-заробитчанам «относились как можно хуже». Политик подчеркнул, что большая часть украинских граждан работает в России на позициях, не требующих высокой квалификации.

«Они не работают, в отличие от Лободы и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее», — подчеркнул бывший парламентарий.

Политик подчеркнул, что украинское государство должно поддерживать этих людей, но вместо этого постоянно чинит им препоны.

Другой экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник подчеркнул, что трудовая миграция убивает экономическую основу любого государства.

«Чтобы не уезжал народ из страны, надо менять власть, политику надо менять. Это и правда ситуация катастрофическая, уезжает миллион самых ценных, квалифицированных, трудоспособных граждан, которые вместо того, чтобы работать на экономику своей страны, трудятся сегодня в Польше, России, Чехии, Германии. Если в России они работают более или менее по специальности, то в других странах они используются как дешевая рабочая сила», — выразил мнение экс-нардеп в разговоре с НСН.

На Украине в последнее время звучат призывы не ездить на заработки в Россию. Летом 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство разработало проект прекращения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Если этот документ будет одобрен, то «в Москву будут ходить только медведи», а украинцам «нечего ездить в Россию».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вскоре после этого заявил, что «сотни тысяч и миллионы» украинских граждан ездят в Россию, поскольку там находятся их родственники или с целью заработка.

Климкин подчеркнул, что на проблему надо смотреть «не путем политических лозунгов».

«Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», — отметил глава украинского МИДа.

Климкин добавил, что сдержанно относится к возможному закрытию сообщения, так как посещение родственников является «человеческим» вопросом.

При этом депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович , комментируя идею запрета на транспортное сообщение с Россией в эфире телеканала «112 Украина», заявил, что это «добьет» Украину. Депутат подчеркнул, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика Украины потребляет от доходов заробитчан «около 10 млрд, за счет чего держится хоть как-то на плаву».

Рабинович отметил, что если транспортное сообщение с Россией будет остановлено, то Украина будет отрезана от мировой экономики, потеряв множество денег от прекращения транзита. Депутат отметил, что «шелковый путь пошел мимо, и так все пути пойдут вокруг нас».

По словам парламентария, российско-украинские экономические отношения развиваются, и введение столь радикальных мер вызывает как минимум недоумение. После разрыва сообщения с РФ, отметил Рабинович, на Украине останется 10-12 млн человек, и она «окончательно превратится в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказала мнение, что экономика Украины действительно во многом зависит от заработков украинцев, уехавших в Россию. Она подчеркнула, что экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры, переводящие деньги родственникам — всего за шесть месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено порядка 5 млрд евро.

Она также раскритиковала нынешнее руководство страны, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже». Тимошенко отметила, что власти не предпринимают конкретных шагов для улучшения ситуации, и предложила им съездить «на заработки» в другие страны.