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В Киевской области неизвестные подожгли храм УПЦ 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области. Об этом сообщается на сайте УПЦ.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарники тушили входные двери и правую сторону храма, им помогли прибежавшие на место прихожане. Клирик храма иерей Георгий Гичка также отметил, что пожар повредил росписи стен.
При этом, рассказал Гичка, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не стали опрашивать свидетелей и не приняли его заявление о поджоге храма, пригрозив ему штрафом за нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее глава канонически непризнанной православной церкви Киевского патриархата (КП) Филарет заявил в эфире телеканала "1+1", что он может саботировать собор по предоставлению автокефалии украинской церкви.
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