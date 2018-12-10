Дружбы Украины с Россией больше не будет

Порошенко разорвал дружбу с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией . Об этом украинский лидер написал в своем твиттере.

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии, направленной на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал Порошенко.

Действие договора о дружбе заканчивается 1 апреля 2019 года.

Решение о непродлении договора Порошенко озвучил еще в сентябре, тогда же МИД России получил соответствующую ноту от Украины. Москва выразила сожаление в связи с решением Киева и назвала его деструктивным шагом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году и вступил в действие 1 апреля 1999 года.