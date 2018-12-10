Командование Украины засекретило данные по инциденту в Керчи, сообщают СМИ

Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября, сообщило агентство "Украинские новости".

"В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну… запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", — говорится в ответе на запрос "Украинских новостей", подписанном командующим Военно-морскими силами ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.