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Командование Украины засекретило данные по инциденту в Керчи, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября, сообщило агентство "Украинские новости".
"В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну… запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", — говорится в ответе на запрос "Украинских новостей", подписанном командующим Военно-морскими силами ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко.
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Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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