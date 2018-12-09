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В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко 

Вести.Ru 1 час назад
О возвращении моряков, задержанных в Керченском проливе, пытаются договориться и по церковной линии. Такие переговоры между Москвой и Киевом происходят постоянно, сообщил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, архиепископ Климент.
Так, президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой предстоятелю УПЦ блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а тот уже не раз обращался к патриарху Кириллу, чтобы помочь всем гражданам Украины вернуться на украинскую территорию, передает ТАСС.
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
Ранее сообщалось, что 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Буксир и два катера задержали и доставили в Керчь. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы до 25 января.
В октябре Константинопольский патриархат приступил к процессу предоставления автокефалии УПЦ. Было отменено решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. 15 декабря в Киеве должен состояться объединительный собор. Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ради создания на Украине отдельной церкви инициаторы этой идеи готовы губить людей и захватывать храмы.
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