В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко

О возвращении моряков, задержанных в Керченском проливе, пытаются договориться и по церковной линии. Такие переговоры между Москвой и Киевом происходят постоянно, сообщил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви , архиепископ Климент.

Так, президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой предстоятелю УПЦ блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а тот уже не раз обращался к патриарху Кириллу, чтобы помочь всем гражданам Украины вернуться на украинскую территорию, передает ТАСС

Ранее сообщалось, что 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Буксир и два катера задержали и доставили в Керчь. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы до 25 января.