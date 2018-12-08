«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шарий объяснил, почему Европа закрывает глаза на потворство Порошенко нацистам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко перед десантниками ВСУ, на груди одного из которых был прикреплен шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Шарий отметил, что соответствующие фотографии публикуются на официальном сайте украинского президента. Блогер отметил, что возникает ощущение, будто эти материалы размещаются там намеренно. «Как будто бы он (Порошенко — прим. ВЗГЛЯД) смеется. Как будто бы он перчатку бросает и говорит: „Смотрите! Я могу делать все что угодно! Мне плевать! Смотрите, я мочусь вам в лицо!“ — сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube.
»Не будет никакого осуждения [со стороны Запада]. (…) На самом деле, если вы думаете что кто-то чего-то не знает, то они все знают, но они просто не хотят этого замечать. И этому есть объяснение: они решили отдать островное государство на откуп островитянам. Их интересует вывозить оттуда бананы, кокосы и пользовать островитянок. Больше их не интересует ничего. «Мочите друг друга, одалживайте у нас деньги без дебильные проценты и все нормально. Мы не видим, мы не замечаем, вы не имеете к нам отношения. Вы не часть нашего клуба, плевать на вас». Иначе были бы какие-то выступления, было бы понимание…» — отметил медиаэксперт.
Напомним, ранее в Сети появилась фотография Порошенко, на которой он стоит рядом с военными, на форме одного из которых видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина становится нацистским государством.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Советника Порошенко упрекнули за использование русского языка Украина пригрозила «подрывом режима нераспространения ядерного оружия» Порошенко заявил о «важном и срочном» решении ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты секретные документы с украинских судов74
В задержанном украинском моряке опознали мучителя662
Политическое будущее Макрона уничтожили618
Германия не поддержала антироссийские санкции79
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию72
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
03:46
Психиатр проверит кандидатов в президенты Украины
В мире Статьи
01:01
Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции
В мире Статьи
02:35
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
Происшествия
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
05:16
Германия не поддержала антироссийские санкции
В мире Европа
00:48
России пытаются приписать «захват» еще одной страны
Европа Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение