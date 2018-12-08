Как на Украине борются с советским наследием

Пять лет назад в разгар «евромайдана» украинские радикалы снесли памятник Ленину в Киеве. Монумент на бульваре Тараса Шевченко скинули с постамента и разбили кувалдами. Это положило начало процессу, который националисты именуют «ленинопадом», — по всей стране стартовал снос памятников «вождю русской революции» и другим государственным деятелям советского периода. Правовое обоснование варварской «декоммунизации» Верховная рада дала в 2015 году. Повсеместный демонтаж связанных с СССР монументов эксперты называют политической технологией по символической демонстрации силы и уничтожению исторической памяти.

Памятник Владимиру Ильичу Ленину появился в Киеве в 1946 году. Установка монумента работы выдающегося скульптора, народного художника СССР Сергея Меркурова была приурочена к десятилетию советской Конституции 1936 года. Скульптура была создана ещё до войны и представлена в советском павильоне на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке

В годы нацистской оккупации гитлеровцы и их пособники из числа украинских националистов превратили площадку на бульваре Тараса Шевченко возле Бессарабского рынка в одно из мест публичных казней киевлян. После освобождения города здесь решили установить памятник вождю Октябрьской революции.

Памятник высотой 3,45 м был выполнен из красного гранита и установлен на постамент из чёрного полированного лабрадорита. Монумент общей высотой более 10 м неофициально называли «главным Лениным» УССР.

В связи со значительной художественной ценностью работе Меркурова был присвоен статус «памятника национального значения», который сохранялся за ним вплоть до 2009 года, когда кабинет министров Юлии Тимошенко отнёс Ленина к числу лиц, виновных в голодоморе или политических репрессиях. Однако, судя по информации украинских СМИ, за монументом Ильича на бульваре Шевченко даже после этого сохранили статус «памятника местного значения», и он в любом случае подлежал охране со стороны государства.

Мужчина разбивает кувалдой опрокинутый памятник Ленину, 8 декабря 2013 г. Reuters © Stoyan Nenov

После начала в 2013 году так называемого «евромайдана» памятник Ленину в Киеве несколько раз становился объектом нападения вандалов, и его охраняла полиция. Однако 8 декабря прилегающие к монументу территории украинской столицы были захвачены правыми радикалами. Группа людей в масках закинула на скульптуру трос и сбросила её на землю. Затем повреждённый при падении памятник на протяжении нескольких часов разбивали кувалдами. Ответственность за произошедшее взяла на себя ультраправая партия «Свобода».

Муниципальные власти Киева оценили этот инцидент как проявление «правового нигилизма».

Массовый «ленинопад»

Демонтаж памятников Ленину начался на Украине в 1990 году, но затронул преимущественно западные области республики. По инициативе партии «Народный Рух» местные советы и исполкомы сносили монументы во Львове , Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Ровно и Ужгороде. За ними последовали Винница, Хмельницкий и Черновцы. Однако на юго-востоке и даже в центре страны вплоть до 2014 года памятники Ильичу практически никто не трогал. Единичные решения о сносе советских монументов суды, как правило, признавали незаконными.

В 2009 году указ о демонтаже памятников советским деятелем издал президент Украины Виктор Ющенко , однако на юго-востоке, где местная власть была сформирована оппозицией, монументы никто трогать не стал. Националистов, пытавшихся самовольно воплотить в жизнь указ президента, отправляли под суд, квалифицируя их действия то как терроризм, то как хулиганство.

Националист пытается повредить памятник чекистам в Киеве 23 февраля 2014 г. Reuters © Konstantin Chernichkin

Однако вскоре после сноса «майдановцами» памятника Ленину в Киеве, ночные налёты на советские монументы начались по всей Украине. От них пострадали памятники, находившиеся в небольших городах и сёлах Черкасской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Киевской областей.

Но массовой ликвидация памятников Ильичу стала после государственного переворота в Киеве. Как правило, данный процесс координировали руководители местных ячеек «промайдановских» партий. К масштабным столкновениям привели попытки националистов снести памятник Ленину в Харькове. На его защиту массово вышли горожане. Осуществить задуманное удалось только 28 сентября 2014 года, когда новые власти, прибегнув к силовым методам давления на общество, полностью подавили открытое сопротивление со стороны харьковчан.

Политика декоммунизации

Хотя снос памятников Ленину осуществлялся с лёгкой руки политиков, имеющих самое непосредственное отношение к новой украинской власти, вплоть до 2015 года этот процесс проходил вне правого поля. Более того, действия радикалов с точки зрения закона являлись преступными — ведь большая часть снесённых монументов была занесена в официальные государственные реестры и подлежала защите. Однако спустя год после госпереворота все действия, направленные на декоммунизацию Украины, решили узаконить.

31 марта 2015 года кабинет министров Украины утвердил пакет законопроектов, содержавших нормы о запрете коммунистической идеологии и советской символики, а также о героизации так называемых «борцов за независимость Украины», и в том числе гитлеровских коллаборационистов. 9 апреля эти инициативы поддержала Верховная рада, а 15 мая документы подписал президент Пётр Порошенко . Памятники советским деятелям оказались вне закона, а за использование советской символики с этого момента предусматривалась уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

Украинские националисты пытаются повредить памятник советским чекистам в Киеве, 28 апреля 2016 г. © Anatolii Stepanov / AFP

После мая 2015 года демонтаж памятников и переименование топонимов на Украине стали осуществляться повсеместно.

В мае 2018-го газета «Сегодня» со ссылкой на председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича сообщила, что власти страны успели переименовать 987 населённых пунктов и 52 тыс. топонимов. Кроме того, на Украине за три года было снесено около 2,5 тыс. памятников, из которых порядка 1,5 тыс. были каменными воплощениями Владимира Ленина.

Впрочем, сносом памятников советскими партийными деятелем «декоммунизаторы» не ограничились. В Житомире снесли памятник одному из организаторов и руководителей подпольно-партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, замученному гестаповцами Герою Советского Союза Григорию Шелушкову. В Киеве был уничтожен бюст легендарного партизанского командира, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Массово были переименованы топонимы, носившие имена освободителей Украины Георгия Жукова Николая Ватутина . Зато появились улицы и проспекты, названные в честь лиц, проходивших службу в гитлеровских карательных подразделениях, участвовавших в холокосте и Волынской резне.

Однако этого «декоммунизаторам» показалось недостаточно. В их поле зрения попал установленный в Киеве памятник великому полководцу Александру Суворову , который формально к советской символике отнести было невозможно. Поэтому министерство обороны Украины инициировало внесение в декоммунизационное законодательство поправок, которые бы запретили любое «возвеличивание» Российской империи и связанных с нею исторических деятелей. Сейчас этот проект находится на доработке.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько видит в сносе памятников Ленину и декоммунизации политическую технологию и попытку сыграть на эмоциях правого электората.

«Памятников Ленину на Украине было очень много, а сам Ленин, если можно так выразиться, стал своего рода брендом. Вокруг этих монументов специально нагнетали искусственный ажиотаж, а потом устраивали перфомансы, направленные на то, чтобы увлечь за собой определённые слои населения», — отметил Безпалько в беседе с RT.

В то же самое время процесс сноса памятников Ленину националистами эксперт считает исторической нелепостью.

«Как они могут выступать против Ленина, если он фактически сконструировал украинское государство. Территории, на которых Украинская Народная Республика пользовалась в годы Гражданской войны хоть какой-то поддержкой, были в два-три раза меньше той УССР, которую создал Ленин», — подчеркнул специалист.

Украинская полиция пытается задержать протестующих с советской символикой в Киеве, 9 мая 2016 г. © Gleb Garanich / Reuters

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает декоммунизацию элементом политического позиционирования лиц, совершивших государственный переворот на Украине.

«Они тем самым громогласно заявили, что противопоставляют себя всему, что связано с Советским Союзом. Ничего эксклюзивного они не изобрели. Советские памятники начали сносить ещё в девяностые, просто теперь это стало происходить значительно более демонстративно», — заметил Ищенко.

По его словам, снос памятников Ленину и других советских монументов стал символической демонстрацией силы со стороны националистов.