Стрелков: Прилепин никогда не воевал в Донбассе

Бывший министр обороны ДНР заявил в эфире НСН, что писатель занимался пиаром Александра Захарченко за деньги, а также самопиаром.

Российский писатель Захар Прилепин больше не будет воевать в Донбассе. Он заявил, что «молодое государство» превратилось в «очередную область России», поэтому война там перестала его вдохновлять. По мнению писателя, после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко там начались кардинальные перемены.

«Я чувствовал, что там весна. Сейчас там не мое время. Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса. Я не хочу воевать за капитализм», — сказал Прилепин.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал НСН, чем на самом деле занимался на Донбассе Захар Прилепин.

«Надо начать с того, что Захар Прилепин никогда на Донбассе не воевал. Он занимался самопиаром и пиаром Александра Захарченко, мягко говоря, не безвозмездно. Хотя обязан отдать должное Прилепину, определенное количество гуманитарной помощи он доставлял в подразделения, распределял по мере сил, я не знаю, в каких объемах, но что-то подобное, по крайней мере, было. Но воевать Захар Прилепин не воевал. Хотя бы потому, что активные боевые действия закончились задолго до того, как он туда приехал. А пока шли, он туда даже не пытался направиться. Да и все его так называемые "съемки с передовой" многократно разоблачались людьми, которые находились непосредственно в Донбассе, знали местность и опознавали глубоко тыловые зоны, которые он подавал в качестве передовой в своих съемках», — рассказал он.

Собеседник НСН выразил свое скептическое отношение к Прилепину и нынешнему главе ДНР.

«Прилепин написал книгу о Захарченко во время своих, так сказать, боевых действий, в которой не ясно чего больше — скрытого стеба над шефом либо лизания задницы. Семь предков Герои Советского Союза, маузер от Фрунзе, наган от Врангеля и прочие ляпы. Причем я вполне верю, что Захарченко по пьяному делу вполне мог такое насочинять, а Прилепин просто зафиксировал, но тем не менее. Действительно, на Донбассе ему делать нечего, тут он прав. Его батальон, который по численности не дотягивал до роты, уже давно распущен, Захарченко взорвали, и услуги Прилепина в качестве пиарщика там сейчас никому не требуются. Поэтому как он не воевал, так и прекратил. Я могу очень скептически относиться к Прилепину, но если поставить рядом Прилепина и Пушилина, то плинтус проходит между ними, заметно ниже под Прилепиным и заметно выше над Пушилиным. Поэтому когда такие патентованные дипломированные жулики как Пушилин возглавляют республику, говорить о каком-либо имидже республики просто смешно», — заявил он.

Ранее бывший советник главы ДНР, писатель Захар Прилепин опроверг информацию о подчинении батальона, в котором он проходил службу, министерству внутренних дел самопровозглашённой республики.