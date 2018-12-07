В России нет ни одного политэмигранта. И это глупо

Множество украинцев после победы Майдана вынуждены по политическим причинам покидать страну и обустраиваться в РФ. Но в России их политические мотивы во внимание не принимаются. Граждане Украины не могут получить политическое убежище в России, поскольку между странами существует безвизовое соглашение

Об этом сказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько на пресс-конференции «Украинцы в России: курс на либерализацию пребывания граждан и получения ими российского гражданства», состоявшейся 5 декабря в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

Проблема политического убежища обсуждается в России давно, но для самих беженцев пока ничего не меняется. По словам политолога Михаила Ремизова, не только выходцы из стран с безвизовым режимом не могут получить политическое убежище, но и выходцы из стран с развитыми демократическими институтами.

«Очевидно, Украина относится к обеим категориям», — с иронией констатировал эксперт, добавив, что «это какие-то абсурдные вещи, и процедурно их устранить не так сложно», но нужно в целом пересмотреть подходы к формированию среды политической эмиграции, и тут стоит присмотреться, например, к опыту работы США с кубинской эмиграцией.

«По сути здесь нужна не просто процедурная либерализация, здесь необходима целая система мер поддержки и продвижения именно такого рода политической среды, то есть создания альтернативного украинского политикума и общественной среды на территории РФ», — сказал Ремизов.

Приедут и с Западной Украины

На пресс-конференции прозвучали вопросы от находящихся в РФ беженцев с Украины, столкнувшихся и продолжающих сталкиваться с бюрократической машиной.

«Каждый день приносит нам информацию о тех бедах, которые переносят украинские эмигранты на территории России», — сказала глава Союза политэмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.

Она подчеркнула, что необходимо отменить правило «90 на 180», которое ограничивает время пребывания и нарушение которого влечёт депортацию, внести ряд других изменений в законодательство.

По словам Безпалько, существует действительно много «несуразностей бюрократического характера». По мнению эксперта, надо написать закон о репатриации и создать орган, который будет заниматься этими вопросами. Что касается численности репатриантов, то, по его словам, ограничений быть не должно: «если эти люди хотят переехать в Россию, если им угрожает опасность, если они себя с Россией ассоциируют, они должны переехать».

Эксперт подчеркнул, что, помимо желающих найти временную работу, на Украине много людей, которые хотят переехать в РФ по идеологическим причинам.

«Есть люди, которые относятся к подобного рода переезду, даже в Западной и в Центральной Украине», — сказал Безпалько, сославшись на результаты украинского исследования: «в Центре таких 63%, а на Западе — почти 50%».

«Они даже при всей своей зомбированности средствами массовой информации всё равно Россию не демонизируют настолько, чтобы отказаться от поездки туда», — подвёл итог эксперт.

«Хоть когда-то поддержать русских…»

Эксперт также отметил, что, например, Израиль, Венгрия, Польша поддерживают тех, кого они считают своими.

«А у нас всё время употребляют какие-то эвфемизмы — «соотечественники», «носители русского языка»… У нас никогда просто не могут сказать, что Россия может, должна хоть когда-то поддержать русских», — сказал Безпалько, подчеркнув, что Россия при всей многонациональности — «это страна русская, 82% населения России — это русские».

Понятны возражения: Россия — страна многонациональная, «Россия — не страна для русских». Никто и не спорит. Но с русскими-то как быть?

Ситуация на границе Украины с Россией

Политолог Михаил Ремизов отметил, что «даже если мы не будем применять к России концепцию титульной нации, которую применяют де-факто все другие постсоветские страны, мы можем и должны принять концепцию титульной культуры».

«Нет никакого сомнения в том, что русский язык и русская культура являются единственным языком и единственной культурой, на базе которых возможна интеграция всего российского общества вне зависимости от этнического происхождения… Само понятие «русскости» в этой связи можно расширить до критерия принадлежности к этой культуре», — сказал Ремизов, отметив, что это позволит «прекратить копаться в сложных и запутанных вопросах крови».

Ни одного политэмигранта

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что необходимо менять нынешнюю практику в сфере предоставления политического убежища. По его словам, с этим согласны и в администрации президента России, однако дело не движется.

«Разница в том, что мы закон уже внесли, я говорю: давайте его примем. Нам говорят: нет, мы считаем, что не надо закон, надо указ президента. Я говорю: а указ есть? Указа нет…», — рассказал Затулин на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в России с 1991 года нет ни одного политического эмигранта — «и это глупо». Глупо, потому что многие, покинувшие ту же Украину, действительно нуждаются в таком статусе, а России наличие политических эмигрантов даст дополнительные политические рычаги. Но почему же политэмигрантов нет? Потому что «так написан указ Ельцина 1997 года о политическом убежище»…

Кто они — соотечественники?

Затулин считает, что необходимо вернуться к определению понятия «соотечественник», которое есть в базовом законе о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом.

«У нас же там сложносочинённое определение, кто же такой соотечественник. И многие, кто начинает этим заниматься и оперируют этим термином, с удивлением узнают, кто же, собственно, у нас называется соотечественником (…). У нас соотечественники — это люди, родившиеся в Российской империи или в Советском Союзе, или их потомки по прямой восходящей линии, признающие себя таковыми и при этом происходящие, как правило, из народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, — не Советского Союза и не Российской империи, а Российской Федерации», — рассказал политик.

Понятно, что на территории нынешней РФ исторически не проживали, например, поляки, туркмены или узбеки, — получается, они нам не соотечественники? Депутат отметил, что вытекающие из такого определения решения могут быть неполиткорректными, — и «этого все боятся». Но определяться придётся. По словам депутата, само понятие «настолько размыто, что это позволяет злоупотреблять им».

Возможно, теперь ситуация изменится в лучшую сторону. Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на запрет россиянам от 18 до 65 лет въезжать на территорию Украины со стороны России не будет ограничительных мер, напротив, Москва пойдёт по пути либерализации пребывания граждан Украины на территории России и упрощения процедуры получения ими российского гражданства.