Киев предложил Москве сделку

Киев предложил Москве обмен пленными заключенными

Киев предложил Москве обменяться пленными. Предложение было озвучено представителем Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгением Марчуком во время переговоров группы в Минске 5 декабря.

Как сообщает News.ru со ссылкой на украинское ТВ, Киев предлагает обмен в два этапа. Сначала России будут переданы 23 человека, которые находятся в заключении на Украине в обмен на 23 украинца.

Если российские власти согласятся на этот обмен, вторым этапом Киев передаст России еще 66 человек в обмен на 19 граждан своей страны.

«Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал Марчук.