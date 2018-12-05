Киев предложил Москве сделку

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Киев предложил Москве обмен пленными заключенными 

Рамблер 1 час назад
Киев предложил Москве обменяться пленными. Предложение было озвучено представителем Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгением Марчуком во время переговоров группы в Минске 5 декабря.
Как сообщает News.ru со ссылкой на украинское ТВ, Киев предлагает обмен в два этапа. Сначала России будут переданы 23 человека, которые находятся в заключении на Украине в обмен на 23 украинца.
Если российские власти согласятся на этот обмен, вторым этапом Киев передаст России еще 66 человек в обмен на 19 граждан своей страны.
«Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал Марчук.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть предложения об обмене украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
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