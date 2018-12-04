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Порошенко заявил о «росте угрозы» со стороны России 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: EPA
Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов Прикарпатья заявил, что «угроза» со стороны России в отношении Украины продолжает расти.
«Хочу заявить, что ситуация очень непростая. Угроза со стороны России растёт», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.
По его словам, на российской территории увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных автомобилей, ракетных комплексов, дислоцированных вблизи украинской границы.
Ранее Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.
Эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление президента Украины о возможной войне.
RT на русском: последние новости
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