Сила слабых. Насколько успешна политика Порошенко в США

В политике не бывает односторонней зависимости. Зависимость между сеньором и вассалом, метрополией и протекторатом, ведущим и ведомым союзниками всегда обоюдная. Например, Донбасс не может выжить без России , но и Россия не может, без огромных издержек, отказаться от поддержки Донбасса

Эстонии и Зачастую слабейший умудряется извлекать из взаимной зависимости большую выгоду, чем сильнейший. Восточноевропейские лимитрофы ничтожны без Старой Европы и США , но последние пятнадцать лет они умудряются диктовать ЕС НАТО русофобскую политику, далеко не всегда совпадающую с интересами Западной Европы и даже США. Например, размещение сухопутного контингента в Прибалтике бессмысленно с точки зрения военно-стратегической и обременительно с точки зрения финансово-экономической. По этой причине НАТО до 2016 года ограничивалось номинальной «охраной воздушного пространства», посылая на дежурство в небо прибалтийских стран по паре звеньев истребителей на ротационной основе. Но когда прибалты и поляки начали настойчиво требовать «продемонстрировать атлантическую солидарность», пришлось развернуть в Латвии Литве по батальону из стран ЕС и США, с перспективой увеличения численности этого контингента.

Восточноевропейцы хотят, чтобы контингент НАТО в Прибалтике состоял не менее, чем из пяти-семи полноценных бригад. США и западноевропейцы согласны говорить не более, чем о пяти-семи батальонах. В чём причина торговли?

Американцы и западноевропейцы отдают себе отчёт в том, что Прибалтика географически расположена так, что в случае войны с Россией является одним большим лагерем военнопленных. Коммуникации войск НАТО, развёрнутые в регионе, надёжно перерезаются в первый же день конфронтации, после чего их капитуляция — вопрос относительно небольшого времени. При этом они понимают, что неадекватные прибалтийские правительства, чувствуя себя прикрытыми щитом из американских и западноевропейских войск, вполне способны умышленно спровоцировать Россию на военный конфликт, рассчитывая отсидеться за спиной НАТО.

Поэтому США и НАТО согласны разместить в Прибалтике ровно столько войск, сколько в «час Х» в состоянии моментально эвакуировать. Прибалты же хотят, чтобы НАТОвская группировка была такой величины, чтобы её эвакуация была невозможна, чтобы столкновение американских и западноевропейских войск с российскими произошло гарантированно. В этом они видят залог своей безопасности.

Надо сказать, что путь медленного выторговывания постепенного увеличения контингента пока что является действенным. Конечно, прибалтам пока не удалось заставить американцев пройти точку возврата, но разговоры о двукратном увеличении контингента ведутся уже в практической плоскости, а Польша Румыния добились размещения на своей территории позиционных районов американских противоракет и ведут речь о новых военных базах. Вода камень точит, а маленькие и слабые восточноевропейские лимитрофы пытаются с выгодой для себя использовать каждый момент, когда Западу от них что-то нужно и разменивают это что-то, на увеличение военного присутствия, прекрасно понимая, что когда западные контингенты на их территориях станут слишком большими для молниеносной эвакуации, западноевропейские страны и США окажутся заложниками их русофобской политики. Их можно будет пугать вооружёнными провокациями и добиваться в обмен на отказ от провокаций введения очередных санкций.

Альтернатива для Запада — изгнание лимитрофов из своих структур (о чём уже задумались в ЕС) либо же принудительная замена слишком агрессивных правительств на более адекватные. Но эта альтернатива также влечёт за собой определённые издержки. Поэтому пока что США и Старая Европа тянут время, идя на минимально необходимые уступки, дожидаясь того светлого момента, когда сдохнет или осёл, или падишах или Насреддин (когда геополитическая ситуация изменится таким образом, что голос задворок Европы вновь станет не слышен, как это было многие столетия ранее).

Украина также находится в абсолютной зависимости от США и ЕС. Она также пытается использовать эту зависимость в своих интересах, понимая, что в некоторых случаях Вашингтон и Брюссель вынуждены идти ей на уступки вопреки своим же интересам, просто потому, что пока не готовы (в основном по внутриполитическим причинам) дезавуировать киевский режим. Они его практически не поддерживают, но и не ликвидируют, дожидаясь его самоаннигиляции.

Это разумный подход, но с учётом наличия серьёзных внутренних противоречий в элитах США и Западной Европы, которые практически вылились в раскол элит и жесточайшую внутреннюю борьбу, у Украины появляется возможность подыгрывать одной из противостоящих группировок.

Делает это Киев неуклюже, практически без бонусов для себя, но своим друзьям в США он пространство для манёвра создаёт.

Первый блин, впрочем, как и положено был комом. Попытка поддержать избирательную кампанию Клинтон против Трампа вылилась в то, что нынешняя администрация диалог с Киевом вообще не ведёт. Более того, Украина оставлена в сфере ведения демократов и примыкающего к ним глобалистского крыла республиканцев, постепенно теряющего своё влияние в партии и в конгрессе.

Потуги Порошенко исправить ситуацию за счёт неумеренной публичной лести в адрес Трампа и нахрапистого стремления пробить личную встречу ничего не изменили. Фотосессия за деньги была моментально слита Белым домом, как им же были разоблачены и последующие попытки Порошенко рассказать о своих особых личных отношениях с президентом США.

Но, если у Порошенко нет поддержки американской власти, это не значит, что у него нет поддержки оппозиционной США части американского истеблишмента, выступающей против Трампа. Однако разыграть эту поддержку в свою пользу Порошенко не смог. Он так и остался используемым, не сумев достичь даже прибалтийского уровня использования «старших товарищей» в своих интересах. То есть пока Порошенко президент, антитрамповская оппозиция использует его для решения своих внутриполитических проблем в США, но они не собираются даже пальцем пошевелить для того, чтобы помочь Петру Алексеевичу удержать власть, резонно рассчитывая, что и его сменщик от них ни куда не денется, а если сменщика не будет и страна погрузится в анархию — тоже неплохо (Трампа же, наряду, конечно, с Россией, они в этом и обвинят).

Это отчётливо проявилось в ситуации с провокацией в Керченском проливе. Моментальное, ещё до перехода операции в критическую фазу, обращение Порошенко к Западу, свидетельствует что он рассчитывал на поддержку. Вполне возможно, что рассчитывал не просто так, а что какая-то госдеповская мелочь, уровня Волкера, благосклонно кивнула в ответ какому-то украинскому дипломату, делившемуся планами прорыва «великой армады». В то же время реакция ведущих политиков Европы и американского президента свидетельствует о том, что они не только не давали Порошенко никаких гарантий, но вообще были не осведомлены о том что готовится.

То есть если Порошенко кто-то и подталкивал к провокации, это были американские оппозиционеры-глобалисты. Дальнейшее развитие событий косвенно подтверждает эту версию. Трамп до самого конца пытался избежать какой бы то ни было реакции на конфликт. Западную Европу так и не удалось заставить выступить в поддержку Украины. В конечном счёте всё закончилось отменой встречи президентов России и США в Буэнос-Айресе. Причём пострадавшим оказался Трамп. Так как именно Соединённым Штатам встреча была нужна, именно они её просили, именно Болтон о ней предварительно договаривался. И именно США не могут провести её уже дважды (в Париже и в Буэнос-Айресе), отменяя в последний момент под надуманными предлогами.

Абсолютно понятно, что причины отмены встречи носят внутриамериканский характер. Но, если Макрона дать повод для отмены явно просил Трамп, то сейчас он был настроен встречу провести. Только в самолёте, только узнав позицию сената он сдал назад. Почему? Потому, что в сенате большинство сохранили республиканцы. Более того, там больше нет заклятого врага политики Трампа — ястреба-глобалиста Маккейна и внутриреспубликанская оппозиция Трампу серьёзно ослабела. Видимо Трамп рассчитывал, что ему удастся заручиться нейтральной резолюцией сената, опираясь на республиканское большинство. Когда же понял, что и на этот раз сенат не на его стороне, прекрасно понимая, что палата представителей, в которой большинство уже у демократов, однозначно будет ему резко противодействовать, предпочёл отступить, пожертвовав малым (одной встречей и своей репутацией) ради возможности вести внутриполитическую борьбу со своими оппонентами дальше.

Таким образом, мы видим, чем отличается прибалтийская зависимость от украинской. Прибалты, будучи зависимыми от США, иногда могут выжимать из сюзерена выгодные для себя (по крайней мере для их правящей элиты) решения. Они торгуются ради продвижения своих интересов, так как они эти интересы понимают. На Украине же президента разводят как котёнка. Он ввергает свою страну в опасный кризис, ради того, чтобы американская оппозиция могла одержать тактическую победу над американской властью.

При этом американская оппозиция и захочет — не сможет оставить Порошенко у власти, а американская власть, после всего, что он против неё сделал, не просто не станет вмешиваться в процесс его свержения, но запретит впускать его в посольство, даже если толпа будет рвать его в клочки прямо под оградой.

Пётр Алексеевич остался один как перст. А это значит, что ответственность за силовой вариант, который только и способен продлить его агонию при власти, он должен будет принимать на себя. Запад даже не промолчит — осудит отказ от проведения выборов или слишком явное силовое противодействие оппозиции. Единственное, что Запад «не заметит» — силовое подавление УПЦ МП. Но как только Порошенко попытается распространить этот «опыт» на майданную оппозицию — сразу станет нерукопожатым «последним диктатором Европы», благо Лукашенко уже почти демократ.