Ставки на повышение: Порошенко подстилает соломку

Кто-то называет Порошенко неадекватным. Другие считают, что он, наоборот, очень рационален. И на реальный военный конфликт с Россией для создания образа героического лидера не пойдет. Может, это и так. Но эксцесс исполнителя никто не отменял.

Петр Порошенко ввиду чудовищных экономических проблем в стране, своего провального рейтинга в преддверии президентских выборов и грядущего уменьшения транзита российского газа через Украину , из провокации Киева около Керченского пролива пытается извлечь максимальную политическую выгоду.

Владимира Путина и Вот уже и встреча в Аргентине Дональда Трампа , ожидающего доклада спецслужб, под вопросом. И набирается целая коллекция тенденциозных заявлений представителей ряда стран по поводу якобы агрессивных действий России и необходимости "отстаивать суверенитет Украины". И звучат призывы ужесточить санкции в отношении Москвы либо же выполнять уже введенные более эффективно.

Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить американскую военную базу на границе с Россией. А Порошенко для пущего ужаса заявил, что его стране якобы угрожает "полномасштабная война". Об этом, по его словам, свидетельствует информация разведки, согласно которой рядом с территорией незалежной наблюдается небывалое сосредоточение российских военных и бронетехники.

И опять ощущение дежавю, как при просмотре свежих видеороликов с беснующимися молодыми радикалами у российских диппредставительств в украинских городах и их речевками про то, что они хотели бы сделать с "москалями". Начиная с 2014 года Украина десятки, если не сотни раз заявляла о все новых и новых масштабных сосредоточениях российских войск на границе. Все успели тогда привыкнуть к этим вбросам и просто на них не реагировали. Но теперь случай особый. Действующему президенту надо выигрывать выборы, а пока шансов никаких. Если же поражение, то ему светит суд или даже целая череда судебных процессов. Кто-то называет Порошенко неадекватным. Другие считают, что он, наоборот, очень рационален. И на реальный военный конфликт с Россией для создания образа героического лидера — защитника нации от "агрессора" — не пойдет. Может, это и так. Но эксцесс исполнителя никто не отменял.

Вооруженные люди из ВСУ на границе с Россией, в том числе уполномоченные отдавать приказы, по факту, прежде всего, люди, а затем уже — функции. Задержанные украинские моряки, кстати, как раз это и продемонстрировали. Они "чисто по-человечески" выложили все секреты своего начальства, отдававшего им опасные приказы, тогда как могли молчать, ссылаясь на какие-нибудь конвенции. То есть реально погибать они не хотели, хотя, по сути дела, Киев отправлял их буквально на смерть. И должны теперь благодарить пограничников ФСБ за то, что те обошлись с ними очень корректно, имея право потопить суда нарушителей государственной границы. Которые, ко всему прочему, долгое время не реагировали на законные предупреждения российской стороны и требования покинуть территориальные воды страны.

И тем не менее. У кого-то из украинских военнослужащих, включая командиров, в какой-нибудь момент могут сдать нервы, либо же будет неправильно прочитан очередной месседж из Киева, который намерен по привычке обойтись виртуальной войной. И тогда беды не миновать.

Понимает ли это Порошенко? Скорее всего, да. Но он уже запустил механизм, в том числе введя в ряде областей Украины военное положение, частью которого автоматически стал сам. Этот механизм вполне может начать "дурить" и перестать подчиняться любой логике. Видимо, чтобы заранее создать комфортную площадку для отхода президента, Киевом была разыграна импровизированная сцена с несостоявшимся звонком Порошенко Владимиру Путину. Тот якобы пытался дозвониться российскому лидеру сразу после инцидента в Черном море, но из этого ничего не получилось. Типа телефоны молчали. Лишь одинокие гудки в глухой пустоте.