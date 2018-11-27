На Украине детей привлекли к рытью окопов от «русского десанта»

Украинский телеканал TV7 Мариуполь показал сюжет о том, как военнослужащие ВСУ под предлогом уборки территории привлекли детей к рытью окопов и траншей.

Уборка территории была организована благотворительным фондом «Республика Пилигрим», основателем которого называют капеллана ВСУ Геннадия Махненко.

За работой детей наблюдали вооруженные автоматами военные.

Пользователи интернета обвинили благотворительный фонд в эксплуатации детского труда и желании держать людей в страхе.

Другой украинский телеканал, ТСН, передал, что укрепление второй линии обороны под Мариуполем началось «для противодействия высадке русского десанта».